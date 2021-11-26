اقتصاد وأسواق

عروض البلاك فرايدي 2021 الإمارات علي جميع المنتجات بسعر يبدأ من 25 درهما

عروض البلاك فرايدي تستمر حتي 30 نوفمبر الجاري في الإمارات
محمد مجدي 3:48 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 3:48 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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طرحت المتاجر الكبري تخفيضات وخصومات كبيرة في عروض البلاك فرايدي 2021 الامارات على جميع المنتجات بسعر يبدأ من 25 درهما، إضافة إلي هدايا كبيرة قيمة ومميزة للمستهلكين في جميع أنحاء الامارات العربية المتحدة ، و ذلك تزامنا مع عروض الجمعة البيضاء او الجمعة السوداء المعروفة عالميا باسم البلاك فرايدي ، والتي تشمل جميع المنتجات من أجهزة إلكترونية و مستلزمات البيت العصري ، و الملابس الرجالي و الحريمي و الأطفال، وأدوات المطبخ .

عروض أمازون البلاك فرايدي الامارات

طرح متجر امازون الالكتروني مجموعة كبيرة و قوية من التخفيضات الخاصة في البلاك فرايدي في الامارات العربية المتحدة ، الجمعة السوداء في امازون تمتع بخصومات عديدة على مختلف منتجات أمازون خلال الجمعة البيضاء ، على مختلف أنواع المنتجات، بما فيها الأدوات المنزلية والألبسة ومستلزمات الأطفال وأدوات المطبخ، وغيرها العديد من المنتجات .

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وطرحت أمازون الامارات العروض بنسب خصومات تبدأ من 15% وحتي 70% على الأدوات المنزلية و المنتجات و الملابس و الإلكترونيات و مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والتغذية و مستلزمات الأطفال ومستلزمات الحيوانات الأليفة والكتب ، و أجهزة ألعاب الفيديو و الأجهزة الالكترونية .

عروض متجر نون الإمارات في البلاك فرايدي

يعتبر متجر نون من أبرز مواقع التسوق الإلكتروني في الإمارات والتي تطرح عروض البلاك فرايدي في الامارات، و التي تقدم خصومات كبيرة في الإكسسوار والأجهزة الإلكترونية والساعات والملابس، كما طرح متجر نون في عروض البلاك فرايدي 2021 ، بطاقة الجمعة الصفراء التي تمنح حاملها رصيد بقيمة 5 آلاف درهم إماراتي .

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كما يطرح متجر نون خصومات بدأت في 22 نوفمبر وحتى 28 نوفمبر الجاري، على المشتريات من خلال البطاقة الائتمانية و التي جاءت كالتالي: خصم 20% إضافية في حالة الشراء ببطاقة فيزا المشرق ، وخصم 25% إضافية عند استخدام بطاقة نون VIP الائتمانية .

عروض متجر نمشي الامارات

طرح متجر نمشي الامارات في عروض البلاك فرايدي 2021 خدمة جديدة للمستهلكين وهو الحصول على خصم 25% على المنتجات غير المخفضة ، و5% بحد أقصى 100 درهم إماراتي على المنتجات المخفضة، كما يطرح نمشي.كوم مجموعة من الخصومات التي تصل إلى أكثر من 40% على الملابس الرياضية للسيدات والرجال والأطفال .

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عروض متجر يوباي الامارات في البلاك فرايدي 2021

طرح متجر يوباي الالكتروني مجموعة من التخفيضات و العروض على جميع المنتجات الالكترونية والأجهزة الحديثة للمستهلكين في عروض الامارات في البلاك فرايدي ، حيث تم عمل خصم فوري يصل إلي 10% على المشتريات إضافة إلي وجود كود خصمUBFRDY  .

عروض مولات الإمارات في البلاك فرايدي 2021

دخلت المولات الكبري في دولة الامارات العربية المتحدة في تقديم عروض وخصومات داخل المحال والمطاعم الكبري الموجودة بها في تقديم عروض البلاك فرايدي 2021 للمترددين على تلك المولات و من بينها مول الامارات ، و دبي مول ، و ذلك حتي يوم 30 نوفمبر الجاري .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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