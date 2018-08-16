عروض إماراتية وكويتية وعمانية لإدارة فنادق للقابضة للسياحة

المرسى عزت وأحمد عاشورتلقت القابضة للسياحة والفنادق، عروضا من مستثمرين من الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، لإدارة فنادق تابعة، تضم كوزموبوليتان، وقصر عزيزة فهمى سابقا.وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة، أنه سيتم البت فى هذه العروض خلال شهرين، لبدء إجراءات توقيع عقود الشراكة، مع الشركات الف

المرسى عزت وأحمد عاشور

تلقت القابضة للسياحة والفنادق، عروضا من مستثمرين من الإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، لإدارة فنادق تابعة، تضم كوزموبوليتان، وقصر عزيزة فهمى سابقا.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة، أنه سيتم البت فى هذه العروض خلال شهرين، لبدء إجراءات توقيع عقود الشراكة، مع الشركات الفائزة.

وكشفت عن موافقة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على دراسة جدوى تطوير فندق شبرد التاريخي، مشيرة إلى أن أعمال تطوير وتحديث وترميم الفندق مستمرة حتى 30 يونيو من العام القادم.

وذكرت أن عدد العروض الراغبة فى الشراكة لتطوير فندق شبرد ارتفعت إلى 3 جارى المفاضلة بينها.

كانت «القابضة للسياحة» قد أعلنت فى أبريل الماضي، أنها تتفاوض مع شركة إماراتية للاستحواذ على %50 من فندق شبرد، عبر تأسيس كيان مشترك مع الشركة المالكة – إيجوث-، التابعة للقابضة للسياحة.

وقال شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة «إيجوث« وقتها، إن المفاوضات تدور حول تأسيس كيان تساهم فيه الشركة بنسبة %50، (تعادل قيمة الفندق بعد التقييم)، على أن يساهم الشريك الإماراتى بحصة نقدية، يتم استغلالها فى أعمال التطوير.