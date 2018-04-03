عروض إضافية للصوت والضوء فى عيدي القيامة والربيع

دعاء محمود تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عروضا إضافية باللغة العربية فى مناطقها الخمسة ( الهرم – أبو سمبل -الكرنك – إدفو- فيلة) تنشيطا للسياحة الداخلية وبمناسبة أعياد الربيع وأعياد الاخوة المسيحيين.وأضاف بيان صادر عن الشركة أن العروض تكون فى منطقة الهرم

دعاء محمود

تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عروضا إضافية باللغة العربية فى مناطقها الخمسة ( الهرم – أبو سمبل -الكرنك – إدفو- فيلة) تنشيطا للسياحة الداخلية وبمناسبة أعياد الربيع وأعياد الاخوة المسيحيين.

وأضاف بيان صادر عن الشركة أن العروض تكون فى منطقة الهرم وفيلة الساعة التاسعة مساءً يومى الأحد والاثنين المقبلين، وفى منطقة الكرنك يوم الاثنين الساعة السادسة مساءا، أما منطقتى ابو سمبل وادفو تقام العروض الاضافية بها بناءا على الحجز المسبق.

وقال سامح سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان الشركة حريصة دائما على مشاركة المصريين والعرب اعيادهم ومناسباتهم لذا فيتم تقديم عروض إضافية وتخفيضات للمجموعات تشجيعا للسياحة الداخلية والعربية التي تنعش حركة السياحة بوجه عام.

وأضاف أن ذلك يأتى هذا فى اطار المسئولية المجتمعية التى تقع على عاتق الشركة و نشر الوعي الثقافى والسياحى بأهمية الحضارة المصرية القديمة لدى المصري قبل السائح .

جدير بالذكر أن الصوت والضوء قدم عروض اضافية وتخفيضات فى إجازات نصف العام، وحقق خلالها أعداد كبيرة فى استقبال الزائرين المصريين والعرب للعروض.

