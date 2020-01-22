عروض أفلام الدورة السادسة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع الفني

تستضيف قاعة السينما بمركز الإبداع الفني في القاهرة، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض أفلام مهرجان “جمعية الفيلم السنوي الدورة السادسة والأربعون للسينما المصرية”، في الفترة من السبت 25 يناير حتي السبت 1 فبراير.

وتبدأ العروض في الساعة السادسة والنصف مساءَ السبت 25 يناير يعرض فيلم “الضيف” للمخرج هادي الباجوري، الأحد 26 يناير يعرض فيلم “نادي الرجال السري” للمخرج خالد الحلفاوي، الاثنين 27 يناير يعرض فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة، الثلاثاء 28 يناير يعرض فيلم “الفيل الأزرق 2” للمخرج مروان حامد، الأربعاء 29 يناير يعرض فيلم “الكنز2” للمخرج شريف عرفة، الخميس 30 يناير يعرض فيلم “ولاد رزق 2” للمخرج طارق العريان، الجمعة 31 يناير يعرض فيلم “خيال مآتة” للمخرج خالد مرعي، والسبت 1 فبراير يعرض فيلم “لما بنتولد” للمخرج تامر عزت.

جدير بالذكر أن إدارة مهرجان جمعية الفيلم، برئاسة مدير التصوير محمودعبد السميع، اختارت الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي رئيسًا للجنة التحكيم. مدير التصوير محمود عبد السميع

وتشهد اللجنة مشاركة عدد من السينمائيين والمتخصصين بها، وهم: المخرج هاني لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج والسيناريست محمد أبو سيف، ومهندس الديكور فوزي العوامري، ومدير التصوير وأستاذ معهد السينما د.محمد عسر، والمونتيرة وأستاذ المونتاج رحمة منتصر، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، والناقدة السينمائية علا الشافعي، والناقد السينمائي محمد الروبي، وأخيرًا الفنان الكبير عزت العلايلي. المخرجة هالة خليل

الدورة مُهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، لدوره الكبير كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية. كما أنه تولّى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسًا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضًا، كما كان من الأعضاء الأوائل للجمعية، وأيضًا كان المسئول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها.

كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، كما سيتم استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفن السينمائى، حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبو السعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية.