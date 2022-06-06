عروس كفر الدوار: زوجي سيد الرجالة وفرحي في شهر 11.. وأديب: أنا بعتذرلك على اللي حصل لكم (فيديو)

قالت أمنية طارق، المعروفة إعلاميا بـ عروس كفر الدوار ، إن زوجها أحمد بركات “سيد الرجالة”، معلنة عن إتمام زفافها في شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية، والذي قدم الاعتذار إليها وإلى زوجها عما حدث من انتقادات غير مبررة داعيا إياهم لأن يفرحوا ويؤسسوا بيتهم دون للالتفات للسويشيال ميديا.

وراج فيديو تظهر فيه عروس كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أثناء عقد قرآنها على زوجها بحضور الأهل، ووصفت زوجها بأنه أعظم انتصاراتها وطلبت منه أن يراعي أهلها كما ستراعي أهله.

قبل أن يتم تداول الفيديو وسط انتقادات من البعض للزوجة بزعم إهانته للزوج، وتلويحها بإصبعها وكأنها تأمر وآخر يرحب بطلبها ببرها بأهلها، ويراها أشادت بالزوج دون إهانة وقالت إنه أعظم انتصاراتها.

عروس كفر الدوار : زوجي متضايق جدا من الكومنتات اللي زي الزفت وكسروا فرحتنا وده لا يرضي أحد

وبتأثر خاطبت عروس كفر الدوار أديب قائلة: “والله سعيدة إن حضرتك كلمتني لتبرئني”، فعقب قائلا:”ما شفتت إنك عملت حاجة وحشة ولا في تهديد ولا في أي حاجة “.

وأضافت: “ماعملتش حاجة ولقيت نفسي متبهدلة، كان كتب كتابي وأهل زوجي وأهلي حاضرين وكنت ناوية إن قوله كلمتين كويسيين أمام الناس”.

وتابعت: “وبالفعل مش هلاقي أرجل منه ولقيت دموع أهلي لإني بنت وحيدة فقلت خلي بالك من أهلي وكنت مرتبكة وحتى حركاتي ده ارتباك أول مرة أوضع في هذا الموقف، فجأة لقيت كومنتات سلبية وزوجي متبدهل”.

وأضافت: “استشهدت بحديث النبي عن الأم وقلت طروقه على بابا طارق وكان ده أقل واجب أقدمه لأهلي بعد 23 سنة عايشة معهم”.

وأوضحت أن صديقاتها من قمن بالتصوير، “كانوا فرحنيين بي وكانوا مبسوطين بيا”.

وحول موقف زوجها، قالت عروس كفر الدوار : “زوجي متضايق جدا من الكومنتات اللي زي الزفت وكسروا فرحتنا وده لا يرضي أحد، إحنا مش عارفيين ننام”.

وأضاف: “زوجي مخترتهوش بسهولة وحد كويس وسيد الرجالة وطلعت من بيت معرفني إن الست ست والراجل راجل وهو حد كويس وكنت عايزه ابسطه وسط القاعدين وأشكره وقلت أنه أعظم انتصاراتي”.

وحول ما تردد عن إنهاء العلاقة نفت عروس كفر الدوار حدوث الطلاق، قائلة: “لم نطلق الأمور مش لطيفة ومضغوط علينا وأنا نفسيتي زي الزفت”.

وأشارت إلى أنها عقدت القرآن وتنتظر زفافها في شهر نوفمبر المقبل

وقطع عمرو أديب حديث العروسة داعيا إياها ألا تحزن، مؤكدا أن حملات السويشيال ميديا تنتهي سريعا.

وخاطبت زوجها أنت “راجل وسيد الرجالة واحسن حد في حياتي وأنا بحبك والله مبسوطة بوجودك في حياتي”.

وأكدت أن لم تقم بأي شيء مخل أو خليع وكانت أثناء حديثها متوترة، وتحاول أن تقدم شكرا على ما قدمه من أشياء جميلة لها.

وختم عمرو أديب اللقاء بتقديم اعتذار إلى عروس كفر الدوار عما تم ضدها وضد زوجها، داعيا إياها وزوجها لتأسيس بيتهم والفرح وتجاهل ما حدث.