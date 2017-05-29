عرفة للملابس الجاهزة تستهدف تصدير 6500 بدلة

خالد بدر الدين تخطط شركة عرفة هولينج أكبر منتجة للملابس الجاهزة فى مصر، والتى تشغل أكثر من 10 مصانع لزيادة الإنتاج من 5800 بدلة حاليا إلى 6500 بدلة، خلال النصف الثانى من العام الحالى، بهدف التوسع فى التصدير للأسواق الأمريكية…

خالد بدر الدين

تخطط شركة عرفة هولينج أكبر منتجة للملابس الجاهزة فى مصر، والتى تشغل أكثر من 10 مصانع لزيادة الإنتاج من 5800 بدلة حاليا إلى 6500 بدلة، خلال النصف الثانى من العام الحالى، بهدف التوسع فى التصدير للأسواق الأمريكية والبريطانية للاستفادة من ضعف العملة المحلية مقابل العملات العالمية.

ويتوقع علاء عرفة رئيس الشركة، التى تنتج ملابس بعلامات تجارية عالمية مثل جورجو أرمانى وماسيمو دوتى أن تبلغ مبيعاتها حوالى 300 مليون دولار خلال السنة المالية المقبلة، التى تبدأ فى أول فبراير المقبل مع تزايد مبيعات التصدير إلى 150 مليون دولار.

وتعتزم شركة عرفة التى يعمل فيها 13 ألف عامل التوسع أيضًا فى تصدير ملابس جاهزة من علامات تجارية عالمية أخرى مثل كونكريت إلى دول الخليج العربى بحلول عام 2019، كما ستنتج فى مصر ملابس بإحدى العلامات التجارية التى تملكها فى بريطانيا، وذلك للاستفادة من قطاع الطبقة المتوسطة ذات الدخل المرتفع نسبيا.

ويؤكد علاء عرفة أن التصدير هو الوسيلة الوحيدة لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية وأن الحكومة عليها أن تستفيد من ضعف الجنيه بتشجيع الصادرات التى باتت أكثر قدرة على التنافس بعد أن خسر الجنيه أكثر من نصفه مقابل الدولار الأمريكى منذ نوفمبر الماضى، وإن كان التضخم قفز إلى مستويات قياسية مما أدى إلى هبوط الدخل الحقيقى للأفراد وبالتالى ضعف النمو الاقتصادى.