«عرفة الزراعية» ترفع صادراتها من «البطاطس» إلى 30 مليون دولار في 2023

تستهدف شركة «عرفة للتصدير والاستيراد والتنمية الزراعية» زيادة صادراتها من محصول البطاطس إلى 60 ألف طن عام 2023، بقيمة 30 مليون دولار، مقابل 45 ألف طن بإجمالى 20 مليون دولار العام الجاري، بزيادة حوالى %30 وفقًا لتصريحات المهندس ياسر عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى الشركة أنشئت عام 2000، وتخصصت فى زراعة البطاطس، لتوريدها إلى المصانع محليًّا وخارجيًّا، بالإضافة إلى توريد منتجاتها إلى عدد من المصانع فى مصر العاملة فى مجال «الشيبسي»، وتمتلك العديد من المساحات الزراعية الكبيرة فى 3 مناطق بمحافظات مختلفة.

وقال ياسر عرفة رئيس الشركة، إن شركته تمتلك 3 مواقع، موزعة على «محور الضبعة، والفرافرة، والمنيا»، لافتًا إلى أن مساحة الضبعة تبلغ حوالى 2000 فدان، والمنيا 1500 فدان، و10 آلاف فدان فى الفرافرة بالوادى الجديد.

وأضاف عرفة لــ«المال»، أن الشركة لديها 3 محطات فى منطقة المزارع، ومحطة فى بنى سويف، ومحطة فى كفر الزيات، بإجمالى 5 محطات تتراوح مساحة المحطة الواحدة حوالى 10 فدادين، لتخزين البطاطس وحفظها جيدًا قبل تصديرها إلى السوق الخارجية.

وأشار إلى أن أبرز الدول الخليجية المستهدفة للتصدير هي: «السعودية، والكويت، والإمارات، وسلطنة، وعمان، والعراق، لافتًا إلى أن روسيا أبرز الدول الأوروبية التى تستهدفها الشركة بمنتجاتها نظرًا لأنها تحتاج إلى البطاطس الصناعية.

وأكد أن عملية التصدير تتم عن طريق البحر والجو، بحسب طبيعة كل دولة، مضيفًا أن عدد العمالة الموسمية بلغ حوالى 3 آلاف عامل فى المحطات التى تمتلكها الشركة بالمحافظات المختلفة.

وأوضح عرفة، أن الشركة تمتلك نحو 50 سيارة بهدف خدمة العاملين والإداريين إلى المزارع، بالإضافة إلى توفير المستلزمات التى تحتاجها الشركة من التقاوى والبذور والأسمدة التى يحتاجها الزرع بصفة مستمرة.

وأشار إلى أن تعويم الجنيه يفيد التصدير والمصدرين ولم يتسبب فى أى أضرر لهم، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بتدبير العملة أولًا بأول، خاصة أنها تستورد التقاوى من الخارج.

فى سياق متصل، أكد مصدر مسؤول داخل الشركة، أنها اقترضت حوالى 200 مليون جنيه من البنك الزراعي، و50 مليونًا من بنك QNB.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن الهدف من عملية الاقتراض هو التوسع فى مساحة الشركة، والتى نفذت جزءًا منه فى مزرعة الفرافرة والبالغ مساحتها 10 آلاف فدان، مضيفًا أن هذه المساحة من الأرض تحتاج إلى مليار جنيه لاستكمال التوسعات التى أجرتها الشركة.

ووفقَا لأحدث تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس الماضى حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و626 ألفا و694 طنا، بالإضافة إلى تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتم تصدير 280 ألفا و498 طن بصل، محتلًا المركز الثالث فى الصادرات، وجاء العنب فى المرتبة الرابعة فى الصادرات الزراعية بإجمالى 141 ألفا و483 طنا، وجاءت الفاصوليا فى المركز الخامس بإجمالى 112 ألفا و467 طنا.

محمد فتحى