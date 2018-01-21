عرفان : توفير 7.4 مليار جنيه من مناقصة المستلزمات الطبية

قال محمد عرفان، رئيس هيية الرقابة الإدارية، إن الدولة وفرت 7.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، من خلال مناقصة الشراء الموحد للمسلتزمات الطبية والأجهزة بشرم الشيخ، برعاية لجنة الشراء الموحد.

وأضاف – فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن اللجنة عملت على خفض أسعار الدعامات القلببة والفلاتر للغسيل الكلوى، والأجهزة الحيوية، مثل أجهزة الرنين الذى تم خفض سعره إلى 600 ألف دولار بدلا من أكثر من مليون دولار .