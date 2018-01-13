عرفات: 70 مليون يورو تكلفة تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة – الإسكندرية

المال - خاص:قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم تنفيذ الأعمال الأعمال الخاصة بتحديث نظم الإشارات بخط "القاهرة – الإسكندرية" بطول 208 كم، وتكلفة 70 مليون يورو، تنفذه شركة "تاليس" العالمية.مضيفًا أن الهدف من تحديث نظم الإشارات يرتكز على استبدال النظام الكهروميكانيكي الحالي بنظام إلكتروني حدي

المال – خاص:



قال هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم تنفيذ الأعمال الأعمال الخاصة بتحديث نظم الإشارات بخط “القاهرة – الإسكندرية” بطول 208 كم، وتكلفة 70 مليون يورو، تنفذه شركة “تاليس” العالمية.

مضيفًا أن الهدف من تحديث نظم الإشارات يرتكز على استبدال النظام الكهروميكانيكي الحالي بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان، خاصة أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم/س بدلًا من 120 كم/ س.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحطة سكك حديد طنطا؛ تفقد خلالها الأرصفة واطمأن على نظافة المحطة، ووجه مسئولي السكة الحديد بحسن التعامل مع الركاب، وذلك عقب انتهائه من جولته التفقدية بالقوس الشمالي الغربي للدائري الإقليمي.

لافتًا إلى أن النظام الجديد يتضمن رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفي فترات زمنية قصيرة، ما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، إضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة، مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها ويحد من حوادث المزلقانات.



كما التقى الوزير عددًا من ركاب المحطة للاستماع إلى مقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وأشاد الركاب بالتحسن الكبير في انتظام مواعيد القطارات، وأكد الوزير استمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة، مشيرا إلى أن هناك خطة لتطوير كل عناصر المنظومة، حيث تم التعاقد على ١٠٠ جرار وإصلاح ٨١ جرارا، ضمن نفس العقد والحصول على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء ١٠٠ جرار جديدة أخرى، وكذلك سيتم الانتهاء من التعاقد على ١٣٠٠ عربة سكة حديد، كما تقوم الوزارة بتطوير المزلقانات والمحطات ونظم الإشارات الكهربائية.

واستقل الدكتور هشام عرفات، كابينة جرار القطار رقم ٩٢٢ إلى جوار السائق من محطة طنطا حتى محطة مصر برمسيس للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، فضلا عن الاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار، وحالة السكة من قضبان مزلقانات، ومتابعة الأعمال الجارية لتحديث نظم الإشارات وما يرتبط بها من تحديث وتطوير المزلقانات والسيمافورات.

