عرفات : 45% من ركاب المترو ارتفعت تذكرتهم 1 جنيه فقط

أحمد صبرى قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن 45%من ركاب المترو وهم الغالبية القصوى يتبعون الشريحة الأولى، والتى تشمل أقل من 9 محطات مترو، حيث زاد سعر التذكرة لتلك الفئة من 2 إلى 3 جنيهات، وهو ما لم يعد زيادة كبيرة.كانت وزارة النقل قد قررت، مساء الخميس، رفع أسعار تذاكر المترو ل

أحمد صبرى

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن 45%من ركاب المترو وهم الغالبية القصوى يتبعون الشريحة الأولى، والتى تشمل أقل من 9 محطات مترو، حيث زاد سعر التذكرة لتلك الفئة من 2 إلى 3 جنيهات، وهو ما لم يعد زيادة كبيرة.

كانت وزارة النقل قد قررت، مساء الخميس، رفع أسعار تذاكر المترو لتكون 3 جنيهات لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وأضاف عرفات، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن الشريحة الثانية تشمل 40% من راكبي المترو، وزاد سعر التذكرة لها من 2 إلى 5 جنيهات، مؤكدًا أن الشريحة الثالثة هي الأقل، ورغم ذلك يتم ترويج أن الزيادة ضخمة وثابتة.