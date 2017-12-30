عرفات: 35 مليار جنية استثمارات منفذة في قطاع الطرق خلال 4 سنوات

الدقهليه- مدحت إسماعيلقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ان الهيئة العامة للطرق والكباري نفذت استثمارات بقيمة 35 مليار حنيه منذ عام 2014 وحتي الان في قطاع الطرق والكباري.وأضاف عرفات في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات خاصة الكباري تم تنفذها علي النيل بهدف ربط المحاور المرور ب

الدقهليه- مدحت إسماعيل

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ان الهيئة العامة للطرق والكباري نفذت استثمارات بقيمة 35 مليار حنيه منذ عام 2014 وحتي الان في قطاع الطرق والكباري.

وأضاف عرفات في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات خاصة الكباري تم تنفذها علي النيل بهدف ربط المحاور المرور بعضها البعض ومنها كباري : بني مزار، روض الفرح، وجرجا إضافة الي بنها وطما، ومحور كلابش علي النيل باسوان.

جاء ذلك على هامش قيام الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية وبحضور رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء 3 كباري بطريق بنها المنصورة بمحافظة الدقهلية وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل بإجمالي تكلفة 340 مليون جنيه .

