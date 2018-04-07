عرفات: 30.7 مليار جنيه لتطوير خطي مترو الأنفاق

المال ـ خاصأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، وكذلك محطة مصر برمسيس للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام جداول التشغيل خاصة مع احتفال المواطنين بأعياد الربيع.وتفقد عرفات، محطة ماري جرجس شملت الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من الركاب

المال ـ خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، وكذلك محطة مصر برمسيس للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام جداول التشغيل خاصة مع احتفال المواطنين بأعياد الربيع.

وتفقد عرفات، محطة ماري جرجس شملت الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من الركاب واستمع إليهم حول الخدمة المقدمة.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة إلى جانب ما تقوم به من أعمال إنشاء وتنفيذ خطوط ومراحل جديدة فى مترو الأنفاق، فإن لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثانى بإجمالى تكلفة 30,760 مليار جنيه، منها تكلفة تطوير الخط الأول المقدرة بـ 26,350 مليار جنيه 4,410 مليار جنيه للخط الثاني.

ولفت إلى الدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم ووجه بحسن التعامل مع الركاب وتخصيص عدد من العاملين بكافة المحطات لمساعدة كبار السن في الوصول إلى الأرصفة، والقطارات سواء عن طريق السلالم المتحركة أو المصاعد.

وطالب بانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.



وشدد على ضرورة استمرار قائدي القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقالجداول التشغيل، وإتاحة فرصة أكبر للركاب في الصعود والنزول، وبما لا يتعارض مع التشغيل، والتعاون المستمر بين مترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات للتصدي للباعة الجائلين بمرافق النقل.

واستقل عرفات أحد قطارات المترو متجهًا إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، وتفقد الوزير المحطة بأرصفة الخطين واطمئن على زمن التقاطر ومستوى الخدمة المقدمة.

وتفقد الوزير مكاتب الاشتراكات، وأكد الوزير على موظفي المترو بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتسهيل عملية الاشتراكات في المترو.

وفي محطة سانت تريزا تابع الوزير انتظام العمل بالمحطة، ونظافة الأرصفة وانتظام عمليات التشغيل.

وأجرى وزير النقل جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة حركة مسير القطارات وجداول التشغيل، وتفقد الوزير الإجراءات الأمنية بالمحطة وبعدها توجه إلى رصيف 3، وتفقد القطار رقم ٩١٩ المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، وأرصفة ٤؛٥،٦،٧،٨ ووجه مسئولي السكك الحديدية بفتح النفق الرابط بين الأرصفة من 4: 11 بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات تيسيرًا على المواطنين.