عرفات : 20 مليون جنيه تكلفة تطوير الكيلومتر من السكك الحديدية

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بتفقُّد محطة قطار كفر الشيخ، واستمع الوزير للركاب أثناء انتظارهم القطار، حيث أبدى عدد منهم شكواهم من عدم انتظام وصول القطارات في مواعيدها.

وأوضح الوزير انه بعد الانتهاء من تجديدات السكة الحديد سيسهم ذلك في انتظام المواعيد، حيث إن تجديدات السكة حاليًّا لها أولوية في خطة التطوير.

واستطرد قائلًا: لدينا 1250 كم قضبان سكة حديد، و1200 كم إشارات، وإن تطوير القضبان وتحويل الإشارات الميكانيكية إلى إشارات إلكترونية يحتاج إلى 20 مليون جنيه لتطوير وصيانة الكيلومتر الواحد.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ ذلك على مراحل، وأن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية تشمل تطوير المزلقانات والمحطات والعربات ونظم الإشارات الكهربائية.

واستقلّ عرفات ومحافظ كفر الشيخ أحد قطارات الضواحي من محطة كفر الشيخ حتى محطة محلة موسى؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدَّمة للركاب، واستمع الوزير لعدد من المواطنين خلال استقلاله القطار، والذين طالبوا بضرورة وجود خط مباشر من القاهرة لكفر الشيخ، فأوضح عرفات أنه مع الانتهاء من منظومة تجديدات السكك سيتحقق هذا المطلب.

وعند نزوله إلى محطة قطار أبو موسى أبدى عرفات استياءه من تأخر تطوير المحطة، ووجود عدد من البيارات المفتوحة برصيف المحطة، والتي من الممكن أن تعرِّض المواطنين للخطر، ووجّه الوزير مسئولي السكة الحديد بضرورة معالجة القصور والمشاكل التي تعانيها هذه المحطة؛ من أجل خدمة المواطنين.

وبعدها توجَّه عرفات إلى محطة مصر بالإسكندرية؛ لمتابعة معدلات إنجاز أعمال التطوير، ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بها وضرورة رفع معدلات السلامة والأمان على الأرصفة التي يتم تطويرها؛ حفاظًا على سلامة الركاب، كما وجّه بضرورة وجود لوحة رقمية تبيِّن مواعيد وصول وقيام القطارات مثل اللوحة الموجودة بمحطة مصر برمسيس، وكذلك تطوير الإذاعة الداخلية بالمحطة؛ لإعلام المسافرين دوريًّا بمواعيد القطارات.