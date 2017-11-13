عرفات: 18 مليار جنيه قيمة عقود مشروعات إشارات السكك الحديدية

هاجر عمران قال هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين، إن إجمالى قيمة العقود التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال كهربة إشارات السكك الحديدية تبلغ نحو 18 مليار جنيه. وخلال كلمته اليوم بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي انطلق أمس، أكد عرفات أن الوزارة تولى أهمية خاصة لمشروعات السكك الحديد

هاجر عمران

قال هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين، إن إجمالى قيمة العقود التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال كهربة إشارات السكك الحديدية تبلغ نحو 18 مليار جنيه.

وخلال كلمته اليوم بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي انطلق أمس، أكد عرفات أن الوزارة تولى أهمية خاصة لمشروعات السكك الحديدية لزيادة الاعتماد عليها بعد خفض الدعم عن المواد البترولية خلال الفترة الماضية تزامنا مع التعويم.

وأضاف أن صناعة اللوجيستيات هى صناعة متكاملة الأركان، والوزارة تعمل على تلبية طلباتها

وأشار إلى أن التجارة العالمية شهدت تباطؤ من 2015 إلى منتصف عام 2017 إلا أنه بداية من منتصف العام بدأت التجارة العالمية فى التطور وهو ما صاحبه زيادة بالطلب وضحت من خلال زيادة أعداد السفن التى تمر بقناة السويس .

