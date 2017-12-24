عرفات: 11 مليار جنيه تكاليف المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق

محمود محسنعقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مع كل الشركات المنفذة للمرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.وأوضح عرفات أن الهدف من الاجتماع هو متابعة خطط كل شركة لإنجاز المشروع والجدول الزمني الخاص بها، ومتابعة الأعمال المساحية وتجه

محمود محسن

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مع كل الشركات المنفذة للمرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق، وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح عرفات أن الهدف من الاجتماع هو متابعة خطط كل شركة لإنجاز المشروع والجدول الزمني الخاص بها، ومتابعة الأعمال المساحية وتجهيزات مسارات الطرق الجديدة، وأعمال نقل المعدات إلى المواقع المختلفة، حيث يأتي الاجتماع بعد الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية لطرق هذه المرحلة.

وصرح عرفات بأن المشروع القومي للطرق سيساهم في تحقيق عدة أهداف لها تأثير إيجابي ومباشر على الاقتصاد القومي، حيث ساهمت في الخروج من الوادي الضيق المزدحم إلى مناطق جديدة غير مأهولة بالسكان، مثل الصحراء الغربية، والوادي الجديد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، ممثلة في المناطق التعدينية والسياحية والصناعية، والمساهمة في خدمة مناطق التنمية الزراعية.

وأكد عرفات أن لهذه المشروعات تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على المواطنين بخفض أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير شبكة الطرق القائمة تساهم في الحد من الحوادث المرورية، وتحسين مستوى الخدمة على الشبكة، وخلق محاور نقل جديدة للربط بين محافظات الجمهورية.

وأضاف أن وزارة النقل تنفذ في هذه المرحلة 6 طرق بأطوال 896 كم، وتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى11.355 مليار جنيه، وهي استكمال ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر (وصلتي أسيوط / سوهاج ) بطول 145 كم بتكلفة 1149 مليون جنيه، وانشاء طريق موازي (سفاجا / مرسى علم) بطول 190 كم وتكلفة 1480 مليون جنيه، وازدواج طريق (6 أكتوبر / الواحات) بطول 270 كم بتكلفة 2114 مليون جنيه، وتطوير طريق (القاهرة / اسيوط الصحراوي الغربي) بطول 230 كم بتكلفة 5438 مليون جنيه، واستكمال طريق الخدمة بطريق “القاهرة – السويس”، وذلك من الطريق الدائري الإقليمي إلى الطريق الدائري القائم، بطول 37 كم بتكلفة 496 مليون جنيه، ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي وعدد 2 كوبري بطول 24 كم بتكلفة 678 مليون جنيه.

وشدد عرفات على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، وأن تتم أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان على جميع مراحل الطرق التي يتم تنفيذها.