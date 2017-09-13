عرفات يوجه بشراء 250 عربة قطارات لنقل الحاويات

محمود محسن التقي الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع مسئولي شركة ثري إيه إنترناشونال المتخصصة في نقل الحاويات بين الموانئ المصرية والمدن الصناعية، وذلك لبحث زيادة نسبة المنقول عبر السكك الحديدية وإزالة كل المعوقات الخاصة بعملية النقل عبر هذا المرفق.…

محمود محسن

التقي الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع مسئولي شركة ثري إيه إنترناشونال المتخصصة في نقل الحاويات بين الموانئ المصرية والمدن الصناعية، وذلك لبحث زيادة نسبة المنقول عبر السكك الحديدية وإزالة كل المعوقات الخاصة بعملية النقل عبر هذا المرفق.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل وبحضور مسئولي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

في بداية الاجتماع استعرض الوزير حجم المنقول في الأسابيع الأخيرة، حيث أوضح وفد الشركة أنه تم نقل 261 حاوية بين الموانئ المختلفة ( العين السخنة – الإسكندرية ) ومحطة حاويات الشركة بالمدينة الصناعية فى 6 أكتوبر.

ووجه عرفات قيادات الهيئة السكك الحديدية بسرعة التعاقد علي 250 عربة سكك حديد جديدة لنقل الحاويات لزيادة نسبة المنقول من الحاويات عبر القطارات وكذلك موافاته بتقرير عن حالة كل عربات نقل البضائع واعمال الصيانة التي تتم بها.

وأكد عرفات أن اتجاه الوزارة الحالي هو تعظيم عملية نقل البضائع عبر السكك الحديدية وإزالة كل العقبات فوراً لتخفيف الأعباء علي الطرق، وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق عائد مادي يساهم في عملية تطوير منظومة المرفق.