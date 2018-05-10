عرفات يوجه بتكثيف الأعمال بجراج ميناء الإسكندرية

محمود محسنخلال جولته اليوم بميناء الاسكندرية تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحرى وقيادات هيئة الطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية،

محمود محسن

خلال جولته اليوم بميناء الاسكندرية تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحرى وقيادات هيئة الطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي يبلغ تكلفته الاجمالية 285 مليون جنيه.

وخلال الجولة وجه الوزير باستمرار تكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع، التي تبلغ 18 شهرا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه فى نهاية هذا العام.

وصرح عرفات بأن المشروع يهدف الى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، والمساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المزمع إنشاؤها مستقبلا، التى تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجارى ومنطقة المارينا.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، حيث ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة.