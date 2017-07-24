عرفات يوجه بإصلاح كوبرى الشموت بعد وقوع الانهيار الجزئى

الطرق والكباري: إصلاحات عاجلة للكوبري وفتحه للمرور خلال 48 ساعة المال- خاص فور حدوث الانهيار الجزئي لكوبري الشموت على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تعليمات للواء مهندس عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، بالتحرك…

الطرق والكباري: إصلاحات عاجلة للكوبري وفتحه للمرور خلال 48 ساعة



المال- خاص

فور حدوث الانهيار الجزئي لكوبري الشموت على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تعليمات للواء مهندس عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، بالتحرك العاجل وتشكيل لجنة فنية بخصوص الانهيار الجزئي للكوبري واتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية الفورية لإصلاح الكوبري.





وفور تواجده بموقع الكوبري صرح رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بأن الكوبري تم إنشاؤه عام 1983 بقدرة تحميلية تتحمل حمولات 60 طنًّا، وأنه نتيجة الحمولات الزائدة وزيادة عدد الشاحنات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أدى ذلك إلى انهيار أجزاء من بلاطة كوبري الشموت، وتم البدء الفوري لأعمال الصيانة لهذه الأجزاء، وذلك بعد إعطاء تقرير من استشاري الهيئة عن موقف أمان الكوبري وتوقيتات فتحه للمرور.

كما أن الهيئة العامة للطرق والكبارى ستقوم بتدعيم الكوبري ورفع كفاءته وتدعيمه وزيادة قدرته التحميلية إلى 120 طنًّا فور الانتهاء من تنفيذ طريق شبرا بنها الحر، والذي سيخفف الكثافة المرورية على طريق الإسكندرية الزراعي بما يمكن الهيئة من عمل التدعيمات اللازمة، مضيفًا أن الكوبري من المنتظر فتحه للمرور خلال 48 ساعة، وتم عمل عدد 2 تحويلة مرورية ذهابًا وعودة لحين إتمام إصلاحات الكوبري.