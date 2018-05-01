عرفات يوجه السكة الحديد بتسهيل سفر الركاب ومراقبة شبابيك التذاكر

محمود محسنبناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل لرئيس وقيادات السكك الحديدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الركاب والمراقبة الشديدة لشبابيك التذاكر فى جميع خطوط شبكة السكك الحديدية، خاصة فى صعيد مصر التى تشهد إقبالا شديدا من قبل المواطنين للسفر عبر القطارات.وأعلن المهندس سيد س

محمود محسن

بناء على توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل لرئيس وقيادات السكك الحديدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الركاب والمراقبة الشديدة لشبابيك التذاكر فى جميع خطوط شبكة السكك الحديدية، خاصة فى صعيد مصر التى تشهد إقبالا شديدا من قبل المواطنين للسفر عبر القطارات.

وأعلن المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى تكفل تسهيل سفر الركاب، حيث تم تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر داخل صالات الحجز بمعرفة أجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة وتشكيل لجان بمناطق الهيئة المختلفة للحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مكاتب التذاكر وتشديد الرقابة عليها ليلاً ونهاراً.

ويضاف إلى ما سبق إجراء عدد من التنقلات بين صرافى التذاكر بعدد من المحطات مثل محطة كوم أمبو وادفو ونقلهم إلى محطات أخرى واستبدالهم بصرافين آخرين وتوزيع القدامى بمحطات أخرى وذلك من أجل تحفيز الصرافين على تقديم الخدمات لجمهور المسافرين.

واضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن هذه الاجراءات تشمل ايضا استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات والشرطة المحلية وإتاحة المقاعد بالقطارات المكيفة للحجز قبل السفر بـ 15 يوما من خلال مكاتب التذاكر بالمحطات ومكاتب المدينة وماكينات الصرف الذاتية للتذاكر وعن طريق موقع الهيئة على الإنترنت بنسبة 10% من المقاعد المتاحة تيسيراً على جمهور المسافرين، وكذلك عدم السماح بصرف أكثر من 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية.

وأوضح سالم أنه سيتم ضم عربة درجة أولى وعربة درجة ثانية يومياً وبصفة مستديمة على القطارات ( 89 ، 997 ، 989 ) بالوجه القبلى والبحرى بذات الأسعار المعمول بها دون أى زيادة بالهيئة مما يعنى زيادة الطاقة المتاحة للركاب لمقابلة طلبات جمهور المسافرين خاصة الوجة القبلى ويتم ترحيل مقاعد خاليه على هذه القطارات بصفة يومية للمحطات التالية لمحطات القيام ويتم ضم عربات درجة أولى وثانية مكيفة أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع على قطارات ( 983 ، 987 ) لمواجهة الطلب المتزايد على السفر بالقطارات.

كما أعلن سالم أنه يوجد مقاعد متاحة يومياً على جميع القطارات المكيفة يتم ترحيلها آلياً على محطات توقف القطارات وعن طريق الحجز المركزى للعربات مما أدى إلى توافر المقاعد وزيادة العرض عن الطلب والقضاء على ظاهرة الإتجار فى السوق السوداء، مشيرا الى ان الهيئة لا تتوانى فى توفير التذاكر لجمهور المسافرين.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل قام بعدد كبير جدا من الجولات الميدانية فى محطات السكك الحديدية لمتابعة الخدمات المقدمة للركاب والتى كان آخرها يوم ٢١ أبريل فى محطة الخطاطبة بخط المناشى ويوم ١٩ بمحطة سكك حديد الجيزة ويوم ١٤ ابريل بعدد من محطات الوجه القبلى.