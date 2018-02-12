عرفات يناقش مع الجمعية المصرية البريطانية خطة وزارة النقل

لمال -خاص:استعرض الدكتور /هشام عرفات وزير النقل أمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ووفد من الشركات البريطانية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل و خطة تطوير وتحديث محاور النقل والمشروعات التي تنفذها الوزارة في كافة قطاعات النقل.ففي مجال السكك الحديدية استعر

لمال -خاص:

استعرض الدكتور /هشام عرفات وزير النقل أمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ووفد من الشركات البريطانية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل و خطة تطوير وتحديث محاور النقل والمشروعات التي تنفذها الوزارة في كافة قطاعات النقل.

ففي مجال السكك الحديدية استعرض الوزير مخطط ربط العاصمة الادارية الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية من خلال خط قطار كهربائي عالي السرعة السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر – العلمين و الاسكندرية بالإضافة الى إعادة تأهيل خط سفاجا / قنا / الخارجة بطول ٧٣٢ كم .

وفي قطاع الأنفاق أوضح الوزير انه بالنسبة للخطوط الجديدة للمترو المزمع البدء في تنفيذها تتمثل في المرحلة الأولى من الخط الرابع سطحية بطول 19 كم وعدد 17 محطة وتكلفة 3000 مليون جنيه + 1750 مليون دولار والخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مدينة نصر – الساحل بطول 24 كم وعدد 17 محطة نفقية وحجم النقل المتوقع 1.25 مليون راكب يومياً

أما بالنسبة للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الخصوص – السيدة زينب – المعادي الجديدة ” أوضح الوزير أنه يبلغ طول الخط 30 كم وعدد المحطات 24 محطة ( 12 نفقي + 12علوي) و حجم النقل المتوقع 1.5مليون راكب يومياً

وأشار إلى وجود خطة بالوزارة لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول الخط : ١٣.٧ كم وتكلفة٣٦٣ مليون يورو وعدد المحطات ٢٨ محطة والسرعة القصوى٧٠ كم / ساعة ، وكذلك تحديث وتطوير خط سكك حديد ابوقير بطول ٢٢ كم بطاقة استعابية ساعة الذروة 40- ٦٠ الف راكب / ساعة وعدد المحطات١٨ محطة وعدد الركاب اليومي المستهدف ١,٥ مليون راكب والسرعة القصوى : ٨٠ كم / ساعة .

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، أوضح الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تتبنى طرح عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لتحسين خدمات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع كما تضيف قيم مضافة للسلع المتداولة مما يحسن المركز التنافسي للصادرات المصرية وتقليل زمن وتكلفة الواردات

ولفت إلى أن مشروعات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة تتمثل في مشروعات ( السادس من أكتوبر على مساحة ٤۰۰ فدان وتم الانتهاء من الدراسة والترويج والإعلان عن ۱۰۰ فدان للميناء الجاف , والسادات على مساحة ۷٥ فدان وميناء جاف ببني سويف الجديدة على مساحة ۱۰۰ فدان وميناء جاف أرقين على مساحة ۲۳۸ فدان بالإضافة الى العاشر من رمضان على مساحة ۲٥۰ فدان وميناء جاف بدمياط الجديدة على مساحة ۱٥ فدان وميناء جاف سوهاج الجديدة على مساحة ٤٤ فدان وميناء جاف بقسط على مساحة ٢٣٨ فدان

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار الوزير انه يجرى الإعداد لطرح عدد 4 موانئ نهرية خدمية لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع وتشمل ميناء قنا النهرى بمساحة ١٥فدان وميناء سوهاج النهرى بمساحة ١٥ فدان وميناء أسيوط النهرى بمساحه ٣٤ فدان وميناء ميت غمر النهرى بمساحه ١٦ فدان .