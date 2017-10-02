عرفات يناقش مشكلات النقل البري

محمود محسناجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الاثنين، مع مجموعة خبراء برنامج دعم سياسات قطاع النقل البري المقدم من الاتحاد الأوروبى لمناقشة التقرير الخاص بمشكلات قطاع النقل البرى فى مصر.وبحث الاجتماع كيفية التغلب على تلك المشكلات، وتأمين سلامة المرور على الطرق والذى تم إعداده بمعرفة خبرا

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الاثنين، مع مجموعة خبراء برنامج دعم سياسات قطاع النقل البري المقدم من الاتحاد الأوروبى لمناقشة التقرير الخاص بمشكلات قطاع النقل البرى فى مصر.

وبحث الاجتماع كيفية التغلب على تلك المشكلات، وتأمين سلامة المرور على الطرق والذى تم إعداده بمعرفة خبراء المشروع.

وحضر اللقاء مستشارا الوزير للإستثمار والتعاون الدولى ورئيس جهاز تنظيم النقل بين المحافظات .

واستعرض الوزير ما جاء بالتقرير من تحديد لأهم الأولويات العاجلة التى تتعلق بمشكلات النقل البري والإجراءات الخاصه بالتغلب عليها على المدى القصير وطويل الأجل وتطوير التشريعات وتدريب كوادر النقل البرى لضمان جودة الخدمة وتعزيز التنافسيه لقطاع الناقلين الوطنيين .

وأكد عرفات على أن هناك إهتمام كبير من جانب الوزارة لتطوير قطاع النقل البرى فى مصر

وفي هذا الصدد أشار إلى التقدم الهائل فى مشروعات الطرق فى مصر وبعد الطفره الهائلة فى شبكة الطرق مع تنفيذ المشروع القومي للطرق بالإضافة إلى الإهتمام بصيانة الشبكه الحالية وتأمين سلامة المرور فى ظل زيادة الطلب على النقل عبر شبكات الطرق.