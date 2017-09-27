عرفات يلتقي وفد موانئ سنغافورة لبحث التعاون في مجال النقل

المال ـ خاص:التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وفد هيئة موانئ سنغافورة P S A ؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات هيئة موانئ سنغافورة فى مجال النقل البحرى وإدارة المحطات المتخصصة وخصوصاً محطات الحاويات حيث تدير PSA عدد 45 محطة حاويات حول العالم وتتداول 67.6 مليون حاوية مكافئة. &n

المال ـ خاص:

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وفد هيئة موانئ سنغافورة P S A ؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من خبرات هيئة موانئ سنغافورة فى مجال النقل البحرى وإدارة المحطات المتخصصة وخصوصاً محطات الحاويات حيث تدير PSA عدد 45 محطة حاويات حول العالم وتتداول 67.6 مليون حاوية مكافئة.



خلال الاجتماع تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلى بين الطرفين وتطوير صناعة النقل البحرى والنقل المتعدد الوسائط فى مصر والاستفادة من خبرة سنغافورة فى مجال صناعة النقل البحرى وإدارة المحطات البحرية المتخصصة حول العالم والخبرة فى مجال النقل المتعدد الوسائط وربط الموانئ بوسائط النقل المتعدد والتدريب.

وأكد الطرفان أهمية التعاون فى وضع رؤية لتطوير الموانئ المصرية بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واللستفادة من سنغافورة فى نقل الخبرات وتقديم برامج تدريب لرفع كفاءة العمالة المصرية على أن يكون التدريب على عدة مستويات سواء العمالة المهنيه أو مستوى الإدارى والتشغيل.

وأشار الوزير إلى أهمية التدريب المهنى المتخصص والتدريب العملى فى أماكن التشغيل فى مجال صناعة النقل البحرى، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والموانئ المصرية لتكون منطقة محورية لخدمة التجارة العالمية بشكل مميز فى منطقة شرق المتوسط خاصة أن فرص النمو الاقتصادى فى مصر واعدة.

وأبدى الجانب السنغافوري تطلعه إلى تطوير التعاون ونقل الخبرات إلى مصر لتكون محوراً لخدمة التجارة العابرة ( الترانزيت ) فى شرق المتوسط بالاضافة إلى استعدادهم؛ لبحث كل بدائل الشراكة مع مصر فى النقل البحرى وربط الموانئ بالنقل المتعدد الوسائط ( سكة حديد – بحرى – نهرى).