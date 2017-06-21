عرفات يلتقى ممثلى كريم لبحث ملف النقل التشاركى

المال – خاص استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ممثلى شركة كريم العالمية وقيادات الشركة فى مصر خلال لقاء بمقر الوزارة وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل والمهندس السيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى حيث يتولى جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل سلطة تنظيم

المال – خاص

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ممثلى شركة كريم العالمية وقيادات الشركة فى مصر خلال لقاء بمقر الوزارة وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل والمهندس السيد متولى، رئيس جهاز تنظيم النقل فى القاهرة الكبرى حيث يتولى جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل سلطة تنظيم هذا القطاع وفقاً لمشروع قانون النقل التشاركى الجارية دراسته.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الاجتماعات التى تقوم بها شركة كريم مع الجهات المعنية لبحث مستقبل قطاع النقل التشاركى فى السوق المصري، حيث استهلت كريم اللقاء بتقديم الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل فى وزارة النقل على الاهتمام بهذا القطاع الهام والذى يستفيد منه ما يزيد على مائة ألف سائق حر ومليون راكب من خلال خدمات النقل التشاركى المقننة.

كما وجه وزير النقل بضرورة النظر الى منظومة النقل بصورة شاملة بما فيها وسائل النقل الجماعى وغيرها وأهمية مشاركة الشركات العاملة فى هذا المجال مثل كريم للاستفادة من خبراتها حيث يمتد نشاط كريم الى اثنتى عشر دولة منها السعودية والإمارات وباكستان ومصر مما خلق لديها خبرة إقليمية فريدة.

ومن جانبه، صرح رامى كاطو رئيس عمليات كريم بمصر ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء Careem Care: “تهدف كريم الى التوسع فى السوق المصرى عن طريق تقديم خدماتها بجميع أنحاء الجمهورية من أجل توفير وسيلة نقل أمنة وإقتصادية ويمكن الإعتماد عليها مع خلق المزيد من فرص العمل حيث تشمل شبكتنا الأن 10 مدن مصرية وهي: القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمنهور والغردقة والزقازيق وبنها والمحلة وكفر الدوار.

كما تخطط كريم للتوسع فى محافظات: دمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط بنهاية عام ٢٠١٧. لقد تمكنت كريم من تحقيق الاندماج للتاكسى الأبيض فى القاهرة الكبرى منذ سبتمبر ٢٠١٦ و محافظات أخرى تباعا و ذلك لتلبية الاحتياج الضخم لخدمات النقل فى السوق المصرية المتميز.”