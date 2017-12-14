عرفات يكرم قطاع النقل البحري بعد الفوز بعضوية المنظمة الدولية

محمود محسن قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتكريم فريق عمل قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري طارق غانم رئيس القطاع، نظرًا للمجهودات الكبيرة التي قام بها القطاع في الإعداد لانتخابات المنظمة البحرية الدولية، والتي كان من نتائجها نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الف

محمود محسن





قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتكريم فريق عمل قطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري طارق غانم رئيس القطاع، نظرًا للمجهودات الكبيرة التي قام بها القطاع في الإعداد لانتخابات المنظمة البحرية الدولية، والتي كان من نتائجها نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “C”، خلال الانتخابات التي أجريت بالعاصمة البريطانية لندن، وحصول مصر على 133 صوتًا من إجمالي 160 دولة لهم حق التصويت، لتحتل مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التي احتلت فيها مصر المركز السابع.

وأشاد وزير النقل بجهد فريق العمل في تحقيق هذا النجاح الكبير الذي حققته مصر، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وتضافر كل جهود وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن وهيئة قناة السويس ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص وهيئة السلامة البحرية، وغرف الملاحة في تحقيق هذا النجاح.

وأكد عرفات ضرورة وجود مندوب لقطاع النقل البحري في المنظمة لحضور اجتماعات المنظمة وتفعيل مساهمة مصر في أنشطتها البحرية المختلفة، خاصة أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع النقل البحري الذي يعتبر إحدى الدعامات الأساسية في الاقتصاد القومي، ولا سيما أن مصر دولة بحرية من الطراز الأول، وتتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى قارات العالم الثلاثة، ويوجد على أرضها قناة السويس التي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولديها سواحل طويلة ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها حوالي 3000 كم.