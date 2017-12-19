عرفات يعين مجلسًا مؤقتًا لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

بورسعيد- أمانى العزازىأصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، القرار رقم 919 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، برئاسة اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وعضوية ثمانية هم محمد

بورسعيد- أمانى العزازى





أصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، القرار رقم 919 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، برئاسة اللواء بحرى محمد عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وعضوية ثمانية هم محمد على خيال رئيس مجلس إدارة شركة بولارس للخدمات البحرية، ومحمد يحيى محمد على العضو المنتدب لشركة سيسمو ترانس للوجستيات، ومحمد عبد المجيد مطر رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة، ومختار فهمى عوف رئيس توكيل بارويل إيجيترانس للتوكيلات الملاحية، ومحمد سعيد على رئيس توكيل الأمريكية للأشغال البحرية، وسعيد يونس رئيس مجلس إدارة أولاد يونس لتموين السفن، ومحمد رضوان رئيس مجلس إدارة شركة الرضوان للملاحة، وهانى أبو خضير رئيس مجلس إدارة شركة ليو بارد لتموين السفن.

ونص قرار الوزير في مادته الثانية على أن يتولى مجلس الإدارة المؤقت المشكَّل كل الاختصاصات الممنوحة لمجالس إدارات الغرف الملاحية ويقوم بمهام تيسيير أعمال غرفة الملاحة لحين إجراء انتخابات الغرفة وأن يتسلم كل أموال الغرفة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.

فيما أكد القرار في مادته الرابعة أحقية مجلس الإدارة المؤقت في الاستعانة بمن يرى من ذوى الخبرة لإنجاز الاختصاصات الموكلة له بموجب قرار 30 لسنة 1998 الخاص بإنشاء غرف الملاحة المصرية الأربع.

كما نص قرار عرفات على إلغاء قرار وزير النقل رقم 54 لسنة 2016 بتعيين مدير عام لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر على خلفية الصراعات والمشاكل بين أعضائها.

يذكر أن غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر تعانى التجميد منذ قرابة عامين بسبب بعض الدعاوى القضائية المرفوعة من بعض أعضاء الجمعية العمومية ببطلان الانتخابات التي كان من المقرر عقدها نوفمبر الماضى.

بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية في الدعويين رقمى 1230 و1231 بوقف تنفيذ قرار مدير عام غرفة السويس والبحر الأحمر بدعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم 26 نوفمبر الماضى 2017 لانتخاب سبعة أعضاء لمجلس إدارة الغرفة للدورة الخامسة 2017/ 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فى سياق متصل كشف مصدر مطلع، للمال، أن قرار الوزير هشام عرفات بتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر برئاسة اللواء عبد القادر جاب الله الرئيس الأسبق لقطاع النقل البحرى وموانئ السويس والبحر الأحمر- قوبل بارتياح شديد من شركات الملاحة أعضاء عمومية غرفة الملاحة، لافتًا إلى أهمية توقيت صدور القرار بعد إدراج غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر مؤخرًا في عضوية المجلس الأعلى للموانئ، والذى ينتظر أن يعقد اجتماعًا وشيكًا لمناقشة تعديلات رسوم أهم قرارات وزارة النقل إثارة للجدل والمتمثلة في القرارين 488 و800 الخاصين برفع مقابل الانتفاع بالأنشطة بالموانئ ورسوم الخدمات.