عرفات يعتمد 129.4 مليون جنيه إيرادات الوطنية لعربات النوم فى 2017

المال – خاص

صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن إيرادات الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بلغت 129.4 مليون جنيه عام 2017 مقابل 88.2 مليون في عام 2016.

وأضاف الوزير خلال تراسه اجتماع أعمال الجمعية العامة للشركة أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 2017 وقائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال عرفات إنه تم عرض للموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2018 الخطة المستقبلية لتطويرها وكذلك اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن نشاط قطار النوم عام 2017 حقق أعلى نسبة زيادة في الإيرادات 94%) مقارنة بالأنشطة الأخرى نتيجة تعديل مواعيد حجز قطارات النوم، ما أدى إلى تشغيل من قطارين الى ثلاثة يوميا بدلا من قطار واحد، لافتًا إلى أن هناك زيادة في عدد الركاب المصريين لم تحدث منذ نشأة عربات النوم، مدللا بأن الشركة نقلت خلال عام 2017، 285.8 ألف راكب مصري بنسبة زيادة 46% مقارنة بعام 2016 بمتوسط 24 ألف راكب شهريا، بالإضافة الى زيادة أعداد الركاب الأجانب إلى 52.6 ألف راكب بنسبة زيادة 49.6% مقارنة بعام 2016 ومتوسط 4333 راكبا شهريا.

ووجه وزير النقل خلال اجتماع الجمعية بإدخال خدمات جديدة مثل ادخال الواي فاى فى القطارات والبحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة وجذب مزيد من الركاب عن طريق الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.

من جانبه أوضح اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب أن الأخيرة تشهد تطويرا كبيرا في مختلف قطاعاتها، لافتا إلى فتح صالات جديدة على المحطات الرئيسية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأشار إلى أنه يتم إجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءة اسطول النقل وجميع معدات وأجهزة الشركة والعمل على زيادة السعة التخزينية للثلاجات، مضيفا أنه تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لحجز تذاكر النوم عبر موقع الشركة الالكتروني.