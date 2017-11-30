عرفات يطلع على أحدث طرق إدارة منظومة النقل بلندن

محمود محسنواصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لقاءاته في العاصمة البريطانية لندن، حيث قام وزير النقل، يرافقه جيفري دونالسون، مبعوث رئيس الوزراء للتجارة مع مصر، بزيارة لمقر هيئة نقل لندن للقاء مسئولي الهيئة، في إطار حرص وزارة النقل على التعرف على أحدث النظم الخاصة بنظم النقل في لندن والدور الذ

محمود محسن

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لقاءاته في العاصمة البريطانية لندن، حيث قام وزير النقل، يرافقه جيفري دونالسون، مبعوث رئيس الوزراء للتجارة مع مصر، بزيارة لمقر هيئة نقل لندن للقاء مسئولي الهيئة، في إطار حرص وزارة النقل على التعرف على أحدث النظم الخاصة بنظم النقل في لندن والدور الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ استراتيجية النقل وإدارة خدمات النقل الخاصة، وأن الهيئة تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالنقل داخل المدينة.

واستعرض مسئولو هيئة نقل لندن كل القواعد المنظمة لتشغيل وسائل النقل والمواصلات والإحصائيات الخاصة بعدد مستخدمي كل وسيلة والتطور الخاص بتلك المشروعات، وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وعدد الخطوط وما تغطيه من كيلومترات ومناطق في لندن وتكلفة تلك المشروعات وكيفية تحديد التسعيرة، كما تم استعراض شبكات خطوط الأتوبيسات داخل لندن وكيفية الربط بينها وبين وسائل المواصلات بما يحقق الترابط بين تلك الوسائل وكيفية إدارة منظومة الطرق في لندن.

وصرح وزير النقل أن هيئة نقل لندن لها تجارب ناجحة في إدارة منظومة وسائل المواصلات داخل لندن، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة منها في جهاز تنظيم النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، وفي منظومة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع وجّه عرفات الدعوة لمسئولي الهيئة لعقد ورشة عمل كبرى بالقاهرة تضم جميع المختصين في مجال النقل لبحث التعاون المشترك.