عرفات يطلب دخول الشركات البريطانية لتطوير منظومة النقل

❏ نتواصل مع «الأوروبى للاستثمار»، و«إعادة التعمير» لتمويل البنية التحتية بقيمة 360 مليون يورو ❏ دراسة «المركزى» لإنشاء شركة للنقل الجماعى تشمل جميع المحافظاتهاجر عمرانقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن محفظة المشروعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفت

❏ نتواصل مع «الأوروبى للاستثمار»، و«إعادة التعمير» لتمويل البنية التحتية بقيمة 360 مليون يورو

❏ دراسة «المركزى» لإنشاء شركة للنقل الجماعى تشمل جميع المحافظات

هاجر عمران

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن محفظة المشروعات التى تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية شاملة ومتنوعة وتتفق مع توجهات الدولة فى التنمية والمشروعات القومية، مؤكدا أن هدف الوزارة هو تحسين الترابط بين المناطق المختلفة فى مصر عبر كل وسائل النقل بما فيها السكك الحديدية والنقل النهرى ومترو الأنفاق.

وأشار – خلال كلمته مساء أمس الأول، فى الندوة التى عقدتها الجمعية البريطانية المصرية للأعمال «BEBA» بمناسبة استضافة وفد من رجال الأعمال الإنجليز- إلى أن الوزارة مهتمة حاليا بتطوير السكك الحديدية من خلال مشروع تحديث نظام الإشارات لتكون جميعها إلكترونية وآمنة، بهدف تلافى الأخطاء البشرية وتسببها فى حوادث.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضا على إنشاء خطوط جديدة، خاصة أن الشبكة لم تشهد توسعا فى افتتاح فروع للسكك الحديدية إلى نقاط جديدة منذ خمسينيات القرن الماضى باستثناء بعض الـ «DUPLICATIONS» فى الصعيد والدلتا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضى.

وأكد أن خلق خطوط جديدة يستهدف الاستجابة إلى زيادة الطلب بشكل كبير، مشيرا إلى أن عدد مستخدمى شبكة خطوط السكك الحديدية فى عام 1950 كان يتراوح بين 7 – 10 ملايين فرد فى السنة، أما الآن فقد قفز إلى نحو 150 مليون نسمة، مع أخذ عدم التطوير فى الاعتبار.

فى سياق متصل ، قال «عرفات» إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموح فى مجال الموانىء الجافة والمراكز اللوجيستية تتفق مع توجهات خفض الدعم، مشيرا إلى أن وجود بنية لوجيستية جيدة يضمن تخفيض تكاليف إنتاج السلع بنحو 10 إلى 2%0 مؤكدا أن إنشاء مراكز لوجيستية يعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحسين معايير المعيشة، فضلا عن خفض تكاليف إنتاج السلع.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف حاليا تحديث خط المترو الأول «حلوان – المرج» وتتواصل مع البنكين الأوروبى للاستثمار، وإعادة التعمير لتمويل البنية التحتية بنحو 360 مليون يورو.

وأكد أن الخط ظل لنحو 13 عاما من دون تطوير رغم أنه يخدم نحو مليونى شخص يوميا، ويمتد لمسافة 40 كم، مشيرا إلى أن خطط الوزارة تشمل إنشاء الخط السادس من المترو، والذى سيكون موازيا للخط الأول لاستيعاب زيادة الطلب.

ولفت إلى أن العمل فى الخط الثالث لمترو الأنفاق لم ينته بعد، مؤكدا الانتهاء من مسافة 12 كم فقط حتى الآن من إجمالى 48 كم هى طول الخط، لافتا إلى أن الوزارة لديها الآن خطان وربع خط مترو وليس 3 خطوط.

وأوضح أن العمل فى إنشاءات المرحلة الأولى من الخط الرابع ربما يبدأ خلال شهرين ، وخاطب الشركات البريطانية قائلا: «نعمل على مشروعات عديدة ولكنها غير كافية .. لدينا احتياجات كثيرة ونريد مساعدتكم فى التنفيذ».

وتوقع الدكتور أشرف العبد، مسئول ملفات النقل بهيئة التعاون الدولى اليابانية «JICA» فى وقت سابق، أن يشهد الربع الأول من 2018 توقيع تحالف يضم شركة أوراسكوم للإنشاءات و«تايسين» اليابانية على تعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، لتنفيذ الأعمال المدنية من المرحلة الأولى بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع، تبدأ غربا من الملك الصالح حتى محطة الجيزة، ثم فى الأنفاق حتى محطة المتحف الجديد، وسطحيا فى 3 محطات، هى مساكن ميدان الرماية، ثم حدائق الأهرام، والمحطة الأخيرة عند تقاطع الطريق الدائرى مع الواحات، أما المرحلة الثانية من الخط الرابع، فتبدأ شرقا من الملك الصالح، مرورا بالقلعة والقاهرة الإسلامية ومدينة نصر، والمرحلة الثالثة: تمتد من الملك الصالح، إلى ميدان السواح، والخصوص، وميدان المطرية.

وكانت الحكومة، قد وقعت فى أبريل 2012 على قرض يابانى بقيمة 400 مليون دولار، لإنشاء المرحلة الأولى بالخط الرابع.

ولفت إلى عقد اجتماع مع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس الأول، لبحث دراسة عن النقل الجماعى فى مصر، بتمويل من البنك المركزى، مع تشكيل لجنة برئاسته، وتشمل البنك المركزى ووزارة الدفاع ، مشيرا إلى أن تطوير النقل الجماعى فى كل أنحاء الجمهورية بات مهما جدا، لأن مصر ليست القاهرة فقط حسب تعبيره.

وحسب بيان مجلس الوزراء أمس الأول، فقد بحث رئيس الوزراء مع وزير النقل مقترح إنشاء شركة للنقل الداخلى، تنفيذا لتكليفات الرئيس بتقديم خدمة نقل متميزة للمواطنين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع عددا من المقترحات المتعلقة بإنشاء الشركة، وتطبيق منظومة نقل حديثة، فى أسلوب ونطاق عملها، ودور كل من المحافظات والقطاع الخاص فى إطار هذه المنظومة الجديدة، فضلا عن كيفية تسخير الأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة وتشغيل ومتابعة عمل المنظومة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تحقق الشركة المقترحة نقلة نوعية لخدمات نقل الركاب، بحيث تعمل حسب أعلى معايير جودة، وبشكل مؤسسى سليم، وأن تحقق للمواطن أفضل خدمة منتظمة، ومميزة من خلال شبكة خطوط نقل على مستوى الجمهورية.