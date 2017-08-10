عرفات يطالب بتحقيق فوري في أسباب أعطال وتأخر القطارات

محمود محسن اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لبحث أسباب التأخيرات والأعطال التى تواجه قطارات الهيئة، حيث استعرض الوزير الإحصائيات الخاصة بالأعطال والتأخيرات، والتي أرجعها مسئولو السكك الحديدية إلى تقادم العربات والجرارات الموجودة بالهيئة، بالإضافة إلى نقص قط

محمود محسن

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لبحث أسباب التأخيرات والأعطال التى تواجه قطارات الهيئة، حيث استعرض الوزير الإحصائيات الخاصة بالأعطال والتأخيرات، والتي أرجعها مسئولو السكك الحديدية إلى تقادم العربات والجرارات الموجودة بالهيئة، بالإضافة إلى نقص قطع الغيار ومشروعات تجديد الإشارات.





وأكد الدكتور هشام عرفات أنه يجب الحل الفوري لهذه المشكلات، لافتًا إلى أن تأخر القطار رقم 996، المتجه من القاهرة إلى أسوان عدة ساعات، أمس، أمر غير مقبول على الإطلاق، وأنه لن يسمح بتكرار هذا الأمر؛ لرفع المعاناة عن راكب القطار جراء التأخيرات والأعطال.

وطالب بسرعة موافاته بنتائج التحقيق الذي تُجريه الهيئة مع كل مسئولي الصيانة والورش والتشغيل الذين تسببوا في هذه الأعطال الفنية، مشيرًا إلى أنه لن يتسامح مع أي مقصّر في حق المواطن، وسيكون هناك عقاب رادع للمتسبب في هذا التأخير.

وأشار عرفات إلى أنه في مثل هذه الحالات يجب الاعتذار للركاب وتوفير أتوبيسات لنقلهم إلى المحافظات التى يقع فيها مسير القطارات، وأن يكون هناك خطة واضحة المعالم وسريعة التنفيذ للتعامل مع مثل هذه الأعطال، لافتًا إلى ضرورة مراجعة منظومة الجودة بورش الصيانة؛ للتأكد من عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من السلامة الفنية له بما يحقق السلامة والأمان للراكب، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة.

ووجه بضرورة التعاون مع كليات الهندسة بالجامعات المصرية؛ لرفع منظومة الجودة الشاملة بورش الهيئة، كما أكد عرفات ضرورة الانتهاء بشكل فوري من التعاقد على 1000 عربة ركاب و100 عربة كهربة قوى، والتى تأخر التعاقد عليها لما يزيد على 7 سنوات، على أن يكون ذلك وفق خطة واستراتيجية واضحة لمنظومة الإحلال والتجديد بالسكة الحديد.

كما وجه عرفات بضرورة مراجعة منظومة التشغيل الخاصة بكل الخطوط التى تقل نسبة الإشغال فيها عن 40% وإيقافها في حال عدم توافر الجدوى الاقتصادية وسرعة الاتصال والتباحث مع الهيئات والمؤسسات والشركات العالمية لتمويل مشروع تطوير منظومة الصيانة، بحيث تكون شاملة تدريب العاملين على أحدث البرامج الفنية وتوفير قِطع الغيار اللازمة للعربات والجرارات.