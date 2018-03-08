عرفات يشهد توقيع اتفاقية إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو ومقدمة من الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية).

ووقع الاتفاقية كلا من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وستيفاني لافرانكي المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور ستيفان روماتيه سفير فرنسا بمصر، واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وقال عرفات، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية إلى زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وسرعته ومستوى الخدمة المقدمة عن طريق ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته، منوهًا بأن هناك ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل بالإسكندرية والمساهمة فى حل مشكلات النقل بها مثل (تكدس وسائل النقل السطحى والازدحام الشديد وإهدار الوقت والمال والتلوث والضوضاء وتأثيرهما السلبي على البيئة)، لافتًا إلى أن المنحة ستستخدم لتمويل الدعم الفني والتشغيل والصيانة.

وأضاف عرفات أن الخط بالكامل بعد تطويره سيبلغ طوله 13.7 كم وعدد المحطات به 28، ليزداد عدد ركاب الترام الحالى من 50 ألف راكب يوميًا ليصل إلى 230 ألف راكب يوميًا فى عام 2030.

وأشار إلى أن زمن التقاطر الحالى الذي يبلغ 9 دقائق وزمن الرحلة 1 ساعة، من المخطط أن يصلا إلى 3 دقائق، و32 دقيقة للرحلة من فيكتوريا لميدان المنشية، لافتًا إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 363 مليون يورو (8 ملايين يورو من المفوضية الأوروبية + 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، و138 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي و117 مليون يورو من الحكومة المصرية) وتبلغ مدة التنفيذ 3 سنوات.

جدير بالذكر أن في مايو 2017، وقعت اتفاقية إطارية مع الوكالة الفرنسية للتنمية الـAFD لتمويل المشروع بقرض بقيمة 100 مليون يورو.