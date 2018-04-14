عرفات يشهد تشغيل كوبري قوص أعلى السكك الحديدية

المال ـ خاص:شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل التشغيل التجريبي لكوبري قوص أعلي السكه الحديد بمحافظة قنا والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة اجمالية مقدارها ( ٤٧ مليون جنيه ) وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، واللواء/ عادل ترك رئيس الهيئة الع

المال ـ خاص:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل التشغيل التجريبي لكوبري قوص أعلي السكه الحديد بمحافظة قنا والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة اجمالية مقدارها ( ٤٧ مليون جنيه ) وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، واللواء/ عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

قال وزير النقل بأن هذا المشروع الهام سيساهم في التغلب علي الإختناقات المرورية على المزلقان الموجود على خط سكة حديد القاهرة / أسوان بمدينة قوص وربط شرق المدينة بغربها عبر الكوبري المار أعلي مزلقان السكه الحديد وكذلك تحقيق السيولة المرورية بين شرق المدينة وغربها وذلك بالقضاء علي التكدس المروري الناتج عن الغلق المتكرر للمزلقان عند مرور القطارات.

كما قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل بوضع حجر الأساس لمشروع محور نقادة / قوص الذي يبلغ تكلفته الإجمالية مليار و٢٠٠ مليون جنيه جنيه حيث صرح الوزير ان هذا المشروع التنموي يربط شرق المحافظة بغربها من خلال كوبري على النيل عند مدينة قوص وكذلك يمتد الطريق الي الطريق الصحراوي الشرقي عبر 8 كباري و6 انفاق لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل كما يمتد إلى الطريق الصحرواي الغربي عبر 5 كباري و2 نفق بطول اجمالي للمحور 19 كم

وأضاف أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتي الطريق الصحرواي الغربي بالإضافة إلي تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل الي غرب النيل والعكس.

وأوضح الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المحاور على النيل ومجموعة من الكباري اعلى خطوط السكة الحديد بصعيد مصر بتكلفة حوالي ٨ مليار جنيه لافتا الى ان المحاور على النيل التي يتم تنفيذها عند مدن ( طما /كلابشة /سمالوط/ديروط /قوص/دراو) والكباري اعلى السكة الحديد التي يتم تنفيذها تشمل كباري (قوص/ جرجا/البلينا).