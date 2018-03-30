عرفات يشهد تشغيل برج التحكم بنظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود

محمود محسنشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود، بتكلفة 150 مليون جنيه، والذي تنفذه شركة تاليس العالمية، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية، لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، حيث

محمود محسن

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود، بتكلفة 150 مليون جنيه، والذي تنفذه شركة تاليس العالمية، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية، لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، حيث تم تشغيل البرج بعد تركيب 48 سيمافور جديد.

وصرح وزير النقل بأن الهدف من تحديث نظام الإشارات هو استبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، مبينًا أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم / س بدلاً من 120 كم / س، وتسير القطارات في الخط بأمان مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الإعتماد على العنصر البشري مما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق الأمان للركاب.

ولفت إلى أن النظام الجديد يتضمن رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفي فترات زمنية قصيرة، مما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، ومتابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.

وأضاف عرفات، أن النظام الجديد يعتبر نظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وتسجيل للأعطال وجميع الأعمال التي تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها في أي وقت، بالإضافة إلى تسجيل جميع المحادثات التليفونية التي تتم من خلال عامل التشغيل، مشيراً إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام بيان للأعطال في كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح بالإضافه إلى الاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقع حوادث.

وأوضح أن النظام الجديد يتضمن تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لـ 1 مزلقان لزيادة عوامل الأمان على مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ليصبح إجمالي المزلقانات المطورة بالنظام الإليكتروني الحديث عدد 15 مزلقان، حيث تم دخول عدد 14 مزلقان في التشغيل الأوتوماتيكي ضمن محطتي قويسنا وبركة السبع، لافتًا إلى أن خط القاهرة / الإسكندرية يشمل إنشاء 10 أبراج للتحكم في نظم الإشارات وهي قويسنا وبركة السبع وإيتاى البارود، و7 أبراج تحكم ستدخل الخدمة تباعا بحيث سيتم الانتهاء منها جميعا مع نهاية مارس 2019، وهي أبراج طنطا، كفر الزيات، أبوحمص، كفر الدوار، دمنهور، سيدي جابر، محطة مصر بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عدد من المشروعات الكبري لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ 17 مليار جنيه، وتنفذ هذه المشروعات شركات عالمية ومن هذه المشروعات ( خط القاهرة – الإسكندرية ) بطول 208 كم، والذي تنفذه شركة تاليس،، و( خط بني سويف – أسيوط ) بطول 250 كم، والذي تنفذه شركة الستوم،، ( خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد ) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز، وخط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بطول 180 كم والذي تنفذه شركة تاليس، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط، وجاري تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ.

وتنهي وزارة النقل إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.