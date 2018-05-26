عرفات يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون في مجالات النقل

المال -خاص:التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وميناء الإسكندرية.وأكد وزير النقل أن أولى اهتمامات وزارة النقل حاليا في مجال المترو يرتكز على تطوير الخط الأول الذي

المال -خاص:



التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وميناء الإسكندرية.



وأكد وزير النقل أن أولى اهتمامات وزارة النقل حاليا في مجال المترو يرتكز على تطوير الخط الأول الذي ينقل حاليا 1.5 مليون نسمة يوميا، مشيرا إلى أن إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمه والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وأبدى بنك الاستثمار الأوروبي استعداده لتقديم تمويل قيمته 380 مليون يورو لتجديد هذا الخط وكذلك المساهمة في إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق من خلال عمل الدراسات اللازمة لتحديد كل ما يحتاجه الخط لإعادة التأهيل.



وناقش الجانبان الموقف التفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو والتي يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، والتي أعطى رئيس الوزراء أول أمس إشارة البدء لانطلاق الحفار نحو تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 17.7 كم والتي تشمل 15 محطة.



وفيما يخص ترام الرمل بالإسكندرية أكد البنك أنه سوف يقوم بتمويل المشروع بقيمة ١٨٠ مليون يورو، (وكانت وكالة التنمية الفرنسية قدم قدمت تمويل بقيمة 100 مليون يورو للمشروع).



وأوضح الوزير أنه سوف يتم اختيار استشاري المشروع من بين 3 مكاتب استشارية عالمية تقدمت للمشروع خلال شهر من تاريخه، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في الإسكندرية.

واستعرض هشام عرفات أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية حيث دعا الوزير مسئولي البنك الى المساهمة في تمويل ازدواج خط المنصورة / دمياط وتطوير نظم الإشارات لخط طنطا / المنصورة / دمياط وازدواج خط ايتاي البارود / المناشي، إضافة لوصلة المناشي 6 أكتوبر.



وفي مجال الموانئ استعرض الوزير التعاون القائم مع البنك بشأن قيام البنك بإعداد دراسة جدوى خاصة بإنشاء ظهير لوجسيتي لميناء الإسكندرية.



وفي ختام الاجتماع بحث الجانبان التقدم في خطة الدعم الفني لوحدة الاستثمار بوزارة النقل من خلال منحة من البنك بقيمة 400 ألف دولار لرفع كفاءة العاملين وإنشاء آلية لتقييم المشروعات الاستثمارية.