عرفات يستقبل آخر أفواج الحج البرى بميناء نويبع

المال - خاصاستقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، آخر افواج الحج البرى على الخط الملاحى نويبع / العقبة، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.وشهد ميناء نويبع وصول 13 ألفًا و500 حاج و313 باص حج، من خلال رحلات مكوكية على مت

المال – خاص

استقبل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، آخر افواج الحج البرى على الخط الملاحى نويبع / العقبة، يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

وشهد ميناء نويبع وصول 13 ألفًا و500 حاج و313 باص حج، من خلال رحلات مكوكية على متن العبارتين سينا وبرنسيسة بنسبة زيادة 31 % عن موسم سفر الحجاج للعام الماضى، من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردنى لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج.

وقال عرفات إنه خلال موسم الحج هذا العام تم تشكيل لجنة عليا، برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، وتضم مدير عام شركة الجسر العربى، واللواء يسرى الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى، واللواء بحرى عبد القادر جاب الله رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وممثل محافظة جنوب سيناء لمتابعة كافة الإجراءات العملية، وتذليل كافة المصاعب واتخاذ القرارات المناسبة فى وقت سريع.

وأشار إلى أنه تم فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج، والتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لرفع درجة الاستعداد وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل إجراءات سفر ووصول حجاج بيت الله الحرام والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأوضح أنه تم التنسيق المستمر والتعاون بين أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء الإجراءات، وتذليل كافة العوائق وتزويد صالات السفر بعدد من العاملين المدربين لخدمة الحجاج وعدد من الكراسى المتحركة لكبار السن وكافة الاسعافات الطبية وتنظيم عمل حاملى الامتعة.

كما قام عرفات بتفقد ميناء طابا السياحى، حيث تقدمت شركة الجسر العربى وشركة السندباد للنقل البحرى للعمل على الخط الملاحى طابا – العقبة وجارى انهاء ما يلزم من إجراءات لزيادة المردود الاقتصادى والاجتماعى على أهالى سيناء، وزيادة عدد السياح بمنطقة طابا واستغلال امكانيات الفنادق المتوفرة بالمنطقة وخلق فرص عمل جديدة لاهالى سيناء.

ومن جانبها، أعلنت شركة الجسر العربي أنها قامت باتباع سياسة تأجير البواخر لاول مرة هذا العام، الامر الذي أدى الى تحويل الخسائر الى ارباح قاربت المليون دولار خلال النصف الاول من هذا العام، بالاضافة الى تخفيض المصاريف الادارية وفتح اسواق جديدة مع منطقة الخليج لزيادة العائد من السياحة البينية.