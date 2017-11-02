عرفات يستعرض الجدول الزمني للانتهاء من الخط الثالث للمترو

محمود محسناجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع جميع الشركات المنفذة للجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو؛ لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي. حضر اللقاء قيادات وزارة النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.في بداية اللقاء استعرض الوزير مع

محمود محسن





اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع جميع الشركات المنفذة للجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو؛ لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي. حضر اللقاء قيادات وزارة النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

في بداية اللقاء استعرض الوزير معدلات التنفيذ بالجزءين الأول والثاني، فيما يخص الأعمال المدنية وأعمال السكة والاتصالات والإشارات والتحكم، حيث أكد عرفات ضرورة تكثيف الأعمال، وأن يكون التنفيذ على مدار الساعة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل مرحلة (الجزء الأول 4A في نهاية عام 2018) و(الجزء الثاني 4B في نهاية عام 2019).

وأوضح عرفات أن مشروعات مترو الأنفاق هي مشروعات قومية، نظرًا للدور المهم لها فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بالعمل فى عدة مراحل على التوازى من الخط الثالث لمترو الأنفاق وهى الجزءين الأول والثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث، والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.