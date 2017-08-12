عرفات يستدعي قيادات السكة الحديد بعد حريق قطار بالعياط

مدحت إسماعيل قال مصدر حكومي إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات استدعى، منذ قليل، قيادات هيئة السكة الحديد؛ لمعرفة أسباب اندلاع حريق في أحد القطارات على خط القاهرة أسوان بمنطقة العياط. كانت هيئة السكة قد قالت، في بيان لها، منذ قليل، إن سخونة فى عجلة البوجى الأمامى لجرار قطار رقم 160 القادم من

مدحت إسماعيل

قال مصدر حكومي إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات استدعى، منذ قليل، قيادات هيئة السكة الحديد؛ لمعرفة أسباب اندلاع حريق في أحد القطارات على خط القاهرة أسوان بمنطقة العياط.





كانت هيئة السكة قد قالت، في بيان لها، منذ قليل، إن سخونة فى عجلة البوجى الأمامى لجرار قطار رقم 160 القادم من القاهرة، والمتجه إلى أسوان نتيجة حرارة الجو، تسببت فى نيران بسيطة، وتم إخمادها بالطفاية وتغيير الجرار.

وأشار المصدر إلى أن وزير النقل كان مجتمعًا بمعاونيه لشئون السكة الحديد، وتم إبلاغه بخبر اندلاع النار بقطار فى منطقة العياط، ومن ثم طلب وزير النقل استدعاء حميع قيادات السكة الحديد ورئيس قطاع المسافات الطويلة وعدد من الفنيين.

لكن لمصدر لم يؤكد انتقال وزير النقل لموقع الحادث، قائلًا: الأمر سيحدد خلال دقائق، والوزارة بها كل المسؤلين لبحث أسباب الحادث.