عرفات يزور نفق كروسريل أضخم مشروع للنقل في لندن

محمود محسنعلى هامش زيارته للندن لحضور انتخابات المنظمة البحرية الدولية أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل زيارة لمشروع نفق "كروسريل" بلندن، وفق بيان.وأوضح البيان أن تلك الزيارة في إطار التعرف والإطلاع ‏على نظم السكك الحديدية في بريطانيا، والبنية التحتية المرتبطة بمشروعات النقل بأنو

محمود محسن

على هامش زيارته للندن لحضور انتخابات المنظمة البحرية الدولية أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل زيارة لمشروع نفق “كروسريل” بلندن، وفق بيان.

وأوضح البيان أن تلك الزيارة في إطار التعرف والإطلاع ‏على نظم السكك الحديدية في بريطانيا، والبنية التحتية المرتبطة بمشروعات النقل بأنواعها .

وكروسريل، يعد أضخم مشروع للنقل في لندن والذي يربط بين شرق وغرب المدينة، وهو أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية في أوروبا.

ويمر “كروسريل” عبر 37 محطة على طول 118 كيلومتر (73 ميل) وذلك من مايدنهيد وهيثورن في الغرب، عبر نفق جديد بطول 21 كيلومتر، وصولاً إلى شينفيلد وأبيي وود في الشرق، ويهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة السكك الحديدية في لندن، وتحقيق عائد اقتصادي يتخطي ١٥ مليار جنيه استرليني.

وعند افتتاح خط “كروسريل” فإنه سيزيد من قدرة شبكة مواصلات السكك الحديدية في لندن بمعدل 10 في المائة وبالتالي سيدعم الحركة في جميع أنحاء العاصمة، ويضمن المحافظة على مكانة لندن كمركز مالي رائد في العالم، ليسهم بذلك في تقليل مدة الرحلات عبر المدينة.

ومن المقرر عندما تبدأ “كروسريل” بتقديم خدماتها في مركز مدينة لندن ان يصل عدد المسافرين عبر أنفاق كروسريل إلى 200 مليون مسافرا في العام .