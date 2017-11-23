عرفات يجري جولة مفاجئة بالمترو للاطمئنان على انتظام العمل

محمود محسن أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بالخطين الثالث والثاني؛ للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي العام الذي ينقل ملايين الركاب يوميًّا. حيث تفقّد الوزير محطات الاستاد بالخط الثالث وأشاد بالكثافة…

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق بالخطين الثالث والثاني؛ للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي العام الذي ينقل ملايين الركاب يوميًّا.

حيث تفقّد الوزير محطات الاستاد بالخط الثالث وأشاد بالكثافة العالية للركاب بهذا الخط رغم عدم اكتمال مراحل تنفيذه، حيث يجري العمل بالمرحلتين الرابعة والثالثة للخط الثالث بما يعني أنه الوسيلة المفضلة للركاب داخل القاهرة، مؤكدًا أن هذا الخط لا يقل في المستوى عن المترو بالدول الأوروبية.

ثم اتجه عرفات إلى محطتي العتبة والجيزة بالخط الثاني واطمأن على نظافة المحطات وعلى المحافظة على زمن تقاطر القطارات، والتقى عددًا من الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة.

وأكد عرفات أن الوزارة إلى جانب ما تقوم به من أعمال إنشاء وتنفيذ خطوط ومراحل جديدة في مترو الأنفاق، فإن لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثاني بإجمالي تكلفة 30,760 مليار جنيه (إجمالي تكلفة تطوير الخط الأول 26,350 مليار جنيه، وإجمالي تكلفة تطوير الخط الثاني 4,410 مليار جنيه)، لافتًا إلى الدور المهم لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم.



