عرفات يتفقد محطة سكة حديد إدفو ويوجه بحسن التعامل مع الركاب

المال -خاص قبل توجهه اليوم لمحاقظة قنا لوضع حجر الأساس لمشروع محور قوص - نقاد وحضور التشغيل التجريبي لكوبرى قوص أعلى السكة الحديد، تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أرصفة محطة إدفو وشبابيك التذاكر واطمأن على توافرها والتقى عددا من…

المال -خاص

قبل توجهه اليوم لمحاقظة قنا لوضع حجر الأساس لمشروع محور قوص – نقاد وحضور التشغيل التجريبي لكوبرى قوص أعلى السكة الحديد، تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أرصفة محطة إدفو وشبابيك التذاكر واطمأن على توافرها والتقى عددا من الركاب واستمع الى مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة ووجه بحسن التعامل مع الركاب.

بعدها استقل الوزير جرار القطار رقم ٩٨١ من إدفو الى أرمنت للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والاطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء السير، والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات ثم تفقد عربات الدرجة الثانية من القطار في المسافة من ارمنت الى الأقصر واطمئن على نظافة القطار والتقى الركاب ودار حوار حول الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

وفي محطة الأقصر تفقد عرفات الأرصفة ووجه بالمحافظة المستمرة على الشكل الحضارى للمحطة نظرا لما تمثله من اهمية كبيرة للسياحة الداخلية والخارجية.

ثم استقل الوزير جرار القطار مرة أخرى من الأقصر الى مدينة قوص لمتابعة حالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات.