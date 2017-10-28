عرفات يتفقد تنفيذ محطة جمال عبد الناصر بالمرحلة الثالثة للمترو

المال- خاصقام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ محطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق ضمن المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ الجزء الأول (3A) من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والذي يشمل أربع محطات نفقية (جمال عبد الناصر- ماسبيرو– الزمالك– الكيت كات) ،وذل

المال- خاص





قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال تنفيذ محطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق ضمن المتابعة الدورية لأعمال تنفيذ الجزء الأول (3A) من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والذي يشمل أربع محطات نفقية (جمال عبد الناصر- ماسبيرو– الزمالك– الكيت كات) ،وذلك بعد امتداده من محطة العتبة.

وصرح الوزير بأنه جار تنفيذ أعمال الحوائط الخرسانية البالغ سمكها متر ونصف المتر، بأعماق تصل إلى 70 مترًا، لافتًا إلى أنه نظرًا لأن منطقة محطة جمال عبد الناصر تتسم بقدم منشآتها تم وضع نظام مراقبة دقيق خاص بسلامة المنشآت يتم رصدها على مدار الساعة للتأكد من سلامة جميع المباني والمنشآت، لافتًا إلى أن هذه المحطة ستكون محطة تبادلية بين الخط الأول والخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكد الوزير، خلال لقائه العاملين بالمشروع، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور المهم لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًّا.