عرفات يتفقد برج التحكم فى نظم الإشارات للقطارات

مدحت إسماعيل:قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بزيارة برج التحكم فى نظم الإشارات للقطارات بمحطة بركة السبع، والذي تم تشغيله منذ عدة أيام ضمن خطة وزارة النقل، لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، و تنفذه شركة "تاليس" العالمية.و

مدحت إسماعيل:

قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بزيارة برج التحكم فى نظم الإشارات للقطارات بمحطة بركة السبع، والذي تم تشغيله منذ عدة أيام ضمن خطة وزارة النقل، لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، و تنفذه شركة “تاليس” العالمية.

وأكد وزير النقل أن الهدف من تحديث نظام الإشارات، باستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) تحقيق أعلى معدلات الأمان خاصة أن النظام الجديد حاصل على شهادة “SIL4″، وأن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم/س بدلاً من 120 كم/س، فى الخط بأمان مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة وتحقيق الأمان للركاب، لافتا إلى أن النظام الجديد يتضمن أيضا رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة، مما يحقق سيولة حركة القطارات وبالتالي تخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.

وأضاف أن النظام الجديد يعتبر نظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالة العطل المفاجئ، أو الطوارئ وتسجيل الأعطال وجميع الأعمال التي تتم خلال اليوم، وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها فى أي وقت، بالإضافة إلى تسجيل جميع المحادثات التليفونية التي تتم من خلال عامل التشغيل، مشيرا إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام بيان للأعطال فى كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح، بالإضافة إلى الاكتشاف الفوري لأى كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقوع حوادث.

وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيكيا لعدد 8 مزلقانات لزيادة عوامل الأمان على مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، وبذلك يكون الخط من عرب الرمل بركة السبع بطول 31 كم يعمل بنظام “EIS “الإلكترونى الحديث بنفس المميزات إذ تم من قبل تشغيل برج قويسنا والتى تشمل منطقة عرب الرمل وتطوير 6 مزلقانات ليصبح إجمالى المزلقانات المطورة بالنظام الإلكترونى الحديث 14 مزلقانا.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الكبرى، لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة مليار دولار، منها (خط القاهرة– الإسكندرية) بطول 208 كم والذي تنفذه شركة “تاليس”، و ممول من البنك الدولي، و(خط بني سويف– أسيوط) بطول 250 كم والذي تنفذه شركة ألستوم، ممول من البنك الدولي، و(خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة “سيمنز”، ممول من الصندوق الكويتي والصندوق العربي للإنماء.

و تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي، لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ،

وكذلك تم إنهاء ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط- نجع حمادي، لشركة تاليس وجار الإعداد لتوقيع العقود لهذا المشروع الممول من البنك الدولي، وتنهي وزارة النقل حاليا إجراءات اختيار استشاري كوري لاعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.