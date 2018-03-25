عرفات يتفقد أعمال تنفيذ عدد من الكباري بكفر الشيخ

محمود محسنأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية بالطريق الساحلي الدولي لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من الكباري بمحافظة كفر الشيخ، حيث تفقد اعمال تنفيذ كوبري الشيخ مبارك والذي يقع في تقاطع الدولي الساحلي مع طريق مصيف ومدينة بلطيم والذي بلغت نسبة تنفيذه حوالي 96% ويبلغ طوله 750 متر بالمداخ

محمود محسن

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية بالطريق الساحلي الدولي لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من الكباري بمحافظة كفر الشيخ، حيث تفقد اعمال تنفيذ كوبري الشيخ مبارك والذي يقع في تقاطع الدولي الساحلي مع طريق مصيف ومدينة بلطيم والذي بلغت نسبة تنفيذه حوالي 96% ويبلغ طوله 750 متر بالمداخل وعرضه 22 متر وتبلغ تكلفته الإجمالية 65 مليون جنيه.

ووجه عرفات مسؤلي الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من كافة الاعمال قبل شم النسيم لتسهيل حركة المصطافين وضرورة الاهتمام بالاضاءة والعواكس واعمال النيوجرسي وتكثيف اللوحات والعلامات الإرشادية بما يحقق عوامل السلامة والأمان بالاضافة الى موافته بتقرير آخر هذا الاسبوع بآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع.

ثم قام عرفات بمتابعة اعمال تنفيذ مشروع كوبري مصرف زغلول والذي يشمل انشاء كوبري اعلى المصرف بطول 250 متر بالمطالع والمنازل بالاضافة الى انشاء نفقين لخدمة المواطنين. ووجه الوزير بالانتهاء من أعمال الكوبري قبل شهر رمضان الكريم تيسيرا على المواطنين.

كما تابع عرفات اعمال تنفيذ كوبري ترعة الرشيدية الذي يبلغ طوله 300 متر بالمطالع والمنازل، ووجه ايضا بالانتهاء من اعمال تنفيذه قبل شهر رمضان وان تتم كافة الاعمال وفق قياسات الجودة العالية مع الإهتمام بالعلامات الإرشادية والعواكس.