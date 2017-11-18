عرفات يتفقد أعمال القوس الشمالي الغربي بالدائري الإقليمي

المال ـ خاص أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي، بطول 57كم، ويشمل 61 عملًا صناعيًا (23 كوبري ـ 39 نفقًا) ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري في ب

المال ـ خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوي، بطول 57كم، ويشمل 61 عملًا صناعيًا (23 كوبري ـ 39 نفقًا) ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري

في بداية الجولة اجتمع الوزير مع الشركات المنفذة للمشروع وطالب الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال لنهوها خلال الربع الاول من العام القادم.



وتابع عرفات أعمال تنفيذ محور كوبري الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، والذي ييلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، هي: «برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري»، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارًا و200 مليون جنيه ثم تابع تنفيذ القطاعات المختلفة والتقى بالعاملين واشاد بجهدهم في تنفيذ هذا الشريان الحيوي المهم.

ولفت الوزير إلى أن الجزء الذي تنفذه وزارة النقل من الدائري الاقليمي والبالغ 92 كم يمثل جزءا مهما من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيسهم في تنشيط الحركة التجارية بين الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى، موضحا أنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة، وعزله عن الكيانات الجانبية.