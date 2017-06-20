عرفات يترأس الجمعية العامة للوطنية لإدارة عربات النوم

ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة للشركة الوطنية لادارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، حيث صرح بأنه تمت المصادقة على تقرير مجلس إداراة الشركة عن العام المالي المنتهي 2016، إلى جانب المصادقة على قائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال عرفات إنه تم عرض الموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2017، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة وكذلك اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

وأضاف أن الشركة استطاعت أن تحول خسائرها في عام 2015 والتي تقدر بـ21 مليون جنيه الى أرباح مالية في عام 2016 تقدر بـ16 مليون جنيه، حيث زادات ايرادات التشغيل في عام 2016 بمقارنتها بعام 2015.

وطالب وزير النقل- خلال اجتماع الجمعية- بالبحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة لضمان جذب مزيد من الركاب عن طريق الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة ايرادات الشركة.

من جانبه، قال اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، إن الشركة تشهد تطويرًا كبيرًا في مختلف قطاعتها؛ حيث أنه جارٍ إعادة هيكلة منظومة النقل وتدول المأكولات، لافتًا إلى أنه يتم اجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على كفاءة اطول النقل وجميع معدات واجهزة الشركة والعمل على زيادة السعة التخزينية للثلاجات، لافتا إلى أنه جارٍ تطوير الموقع الالكتروني للشركة وذلك بعد تفعيل نظام الدفع الالكتروني لحجز تذاكر النوم عبر موقع الشركة الالكتروني.