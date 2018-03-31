عرفات يترأس الاجتماع الـ 67 لشركة الجسر العربي للملاحة

المال - خاصأقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة، فى اجتماعها السابع والستين، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ميزانية العام المالى المنتهى فى 31/12/2017، والتى استطاعت تحقيق أرباحًا بمقدار 3,383,360 دولار.حضر الاجتماع، الكابتن كاظم الحمامي وزير النقل العراقى، والمهندس وليد المصر

المال – خاص

أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربى للملاحة، فى اجتماعها السابع والستين، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ميزانية العام المالى المنتهى فى 31/12/2017، والتى استطاعت تحقيق أرباحًا بمقدار 3,383,360 دولار.

حضر الاجتماع، الكابتن كاظم الحمامي وزير النقل العراقى، والمهندس وليد المصرى وزير النقل الأردنى وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

واستعرضت الجمعية، الجهود التى قامت بها الشركة فى الفترة السابقة لتحقق هذه الأرباح، مثل تأجير الباخرة عمان وتأجير باخرة وقارب إلى السوق الأوروبية ونجاحها فى تنفيذ موسم الحج للعام 1438، ونجاح ائتلاف شركة الجسر العربى، وشركة السندباد، وتفعيل النشاط الدعائى والإعلامى واستغلال السيولة المالية المتوفرة، ونجاحها فى كسب التحكيم فى ايحار الباخرة عمان والباخرة نفرتيتى وحصول الشركة على شهادة الإيزو 2015/9001، وكذلك تحقيق الريادة فى صناعة النقل البحرى والتقدم فى نظام الحجز الآلى للركاب، وحجز الشاحنات مما منع الازدحام والتكدس بالموانئ.

كما استعرضت الجمعية استثمارات الشركة فى الدول المساهمة، مثل مساهمتها فى الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، والشركة العربية لإدارة السفن وإنشاء محطة التحلية في نويبع والجارى تطويرها لتحسين نوعية المياه للركاب والبواخر.

وقدم اللواء مصطفى الديب، رئيس مجلس إدارة الشركة، استعراضاً مفصلاً عن المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير الشركة وتعظيم مصادر الدخل وتحديث اسطولها وخلق خطوط واسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها وخطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للإرتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها المجال الملاحي، مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به موانئ البحر الأحمر في إنجاح نشاطها من خلال مينائي نويبع وطابا البحريين.

وأجمعت الجمعية العمومية على أن الشركة تجسد التعاون المشترك التنموى للدول الثلاث، والتى يجب المحافظة عليه وتنميته بما فيه صالح البلدان الثلاث.