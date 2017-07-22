عرفات يتابع مشروع تطوير المحور التنموي لبرج العرب

محمود محسنتابع، اليوم، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء رشدي عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري.وصرح الوزير بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى، وإنشاء

محمود محسن

تابع، اليوم، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب، ورافقه خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء رشدي عبد الرشيد رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري.





وصرح الوزير بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى، وإنشاء طريق خدمة في الاتجاهين للمسافة من الكافورى حتى صينية الهوارية وامتداد الطريق شمالًا حتى سيدى كرير، وسيؤدي إلى الربط بين طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى ومدينة برج العرب وحتى سيدى كرير؛ لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

وأضاف عرفات أن المشروع مقسم إلى مرحلتين الأولى بطول 13.5 كم، والثانية بطول 5.50 كم، ويتكون المشروع من طريقين رئيسيين للاتجاهين بعرض 14.0 متر، وطريقي خدمة في كل اتجاه بعرض 9.0.

وأوضح أن المسافة من طريق إسكندرية الصحراوي حتى صينية الهوارية في مراحلها النهائية، وأنه تم مراعاة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك قياسات الجودة العالية في أعمال التنفيذ.

كما تفقّد أعمال تنفيذ كوبري تقاطع محور التعمير مع تقاطع سيدي كرير، وأكد ضرورة الاهتمام بأعمال الإضاءة واللوحات الإرشادية على مداخل ومخارج الكوبري.