عرفات يتابع انتظام رحلات القطارات بمحطة مصر

المال - خاصأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام جداول التشغيل، وكذلك التفتيش المفاجئ على أعمال الصيانة الخاصة بتكييف العربات، خاصة بعد حدوث أعطال بتكثيف قطار رقم 986، وكذلك الاطمئنان على جداول التشغيل خلال شهر رمضان الكريم وعي

المال – خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية، لمتابعة انتظام جداول التشغيل، وكذلك التفتيش المفاجئ على أعمال الصيانة الخاصة بتكييف العربات، خاصة بعد حدوث أعطال بتكثيف قطار رقم 986، وكذلك الاطمئنان على جداول التشغيل خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وتفقد الوزير أرصفة رقم 4و8 وقام بالتفتيش المفاجئ على تكييف القطار الفرنساوي رقم 903 واطمئن على عمله بكفاءة، وفاجئ الوزير ركاب القطار المميز الغير مكيف رقم 951 القاهرة بورسعيد.

واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى التحسن في مواعيد قيام القطار، وأكد الوزير على أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

والتقى بعدد من الصرافين والعاملين بالسكك الحديدية، وشدد الوزير على أهمية تقديم كل التيسيرات لسفر الركاب.



ووجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة الصيانة الدورية لتكييف كافة القطار، خاصة مع الموجات الحارة في فصل الصيف وتقديم أعلى خدمة الجمهور، خاصة مع تقادم بعض القطارات مثل القطارات الأسباني التي يزيد عمرها عن 45 سنة.

وتابع وزير النقل مع مسئولي الهيئة أعمال التطوير الشاملة التى يتم تنفيذها لـ30 عربة درجة ثالثة عادية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك موقف الـ 1300 عربة جديدة للركاب التي سيتم توريدها لتدعيم أسطول السكك الحديدية بعد الانتهاء من أعمال البت الفني لها.

وبين الوزير، موقف جرارات GE التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول السكك الحديدية (100 جرار) وكذلك موقف التعاون مع EmD في مجال اعادة تأهيل عدد من E M D ضمن أسطول الهيئة، و40 جرارًا، منهم 30 متوقفين منذ عام 2008.



وفي ختام الجولة أكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال الصيانة الدورية العربات ولتكييف العربات ولا يتم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية.

ووجه الوزير مسئولي السكك الحديدية بضرورة ازدواج خط المناشي، نظرًا لأهمية هذا الخط في نقل البضائع، وما يشهده من كثافة ركاب عالية.

كان الدكتور هشام عرفات قد استقل جرار أحد القطارات بخط المناشي منذ أسبوعين، وشاهد كثافة الركاب الشديدة بالخط مما يجعل هذا الازدواج عند تنفيذه يحقق تيسيرًا على الركاب بهذا الخط ويحقق خدمة مميزة الركاب.