عرفات يتابع إجراءات طرح أول ميناء جاف بتكلفة 100 مليون دولار

محمود محسن: اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع الوحدة المركزية بوزارة المالية للمشاركة مع القطاع الخاص، لاستعراض خطوات طرح مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، وهو الأول من نوعه قبل العرض على اللجنة العليا لمشاركة القطاع العام والخاص، وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانيء البرية والجافة ومستشاري ا

محمود محسن:



اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع الوحدة المركزية بوزارة المالية للمشاركة مع القطاع الخاص، لاستعراض خطوات طرح مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، وهو الأول من نوعه قبل العرض على اللجنة العليا لمشاركة القطاع العام والخاص، وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانيء البرية والجافة ومستشاري الوزير للوجيستيات والاستثمار.

صرح وزير النقل بأن اللقاء يأتي في إطار خطة لإنشاء منظومة لوجيستية متكاملة، لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية، تتكون من حوالي 10 موانيء جافة ومراكز لوجيستية موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع انتهت بتمويل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتا إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء أول ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر، و مركز لوجيستي بحيث يتم إنشاء الميناء الجاف على مساحة 100 فدان، وسيتم طرحه بعد موافقة اللجنة العليا لمشاركة القطاع العام والخاص والانتهاء من جميع الإجراءات بنظام المزايدة العلنية، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، يعقبه طرح مركز لوجيستي على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 100 مليون دولار، وأنه يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية، وبما يحقق زيادة في الناتج القومي، والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.