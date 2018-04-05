عرفات يتابع أعمال طريق القوس الشمالي الغربي

محمود محسنواصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولاته لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة حيث تفقد اليوم الخميس أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى بنها بطول 57 كم وتبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ مليارات جنيه. ورافق الوزير خلال ال

محمود محسن

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولاته لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة حيث تفقد اليوم الخميس أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي، والذي يمتد من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى بنها بطول 57 كم وتبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ مليارات جنيه.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محور كوبري الخطاطبة، أحد أهم المحاور بالدائري الإقليمي، والذي يبلغ طوله 5.5 كم، ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية، وهي: برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري، بالإضافة إلى 4 أنفاق، وتبلغ تكلفته الإجمالية مليارا و500 مليون جنيه.

كما استعرض الموقف التنفيذي لقطاعات القوس الشمالي الغربي بما يشمله من أعمال صناعية (٦٢ عمل صناعي) ٢٣ كوبري و٣٩ نفقًا من خلال عرض تقديمي مفصل، تضمن معدلات التنفيذ في كل قطاع، حيث أوضح وزير النقل أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأنفاق بنسبة ١٠٠% فإنه تم تكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال الكباري وأعمال جسم الطريق حيث بلغت نسبة تنفيذها كل منهما ٨٢ %.

بعدها تفقد باقي قطاعات المشروع المختلفة ومواقع محطة الرسوم بالطريق ومحطتي تموين الوقود، وعدد من منازل ومطالع الطريق المؤدية إلى عدد من الطرق الحيوية بالمحافظات المختلفة.

وتم الالتقاء بالعاملين والمهندسين والتأكيد على الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال والاهتمام باعمال النيوجرسي والعواكس وأن يتم تكثيف اللوحات الإرشادية مع مراعاة وضعها في أماكن محددة بالطريق وأن يتم الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من هذا المشروع المهم خلال شهر مايو المقبل.

جدير بالذكر ان القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي تنفذه وزارة النقل والذي يبلغ طوله ٩٠ كم، الشرقي الذي تم افتتاحه والغربي الجاري العمل به يمثل جزءً مهما من الطريق الإقليمي الذي يبلغ طوله ٤٠٠ كم، والذي تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية.



