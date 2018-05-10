عرفات يتابع أعمال تنفيذ محاور النقل التنموية الجديدة غرب الإسكندرية

انتهاء أعمال الوصلة الحرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي بنسبة تنفيذ ٩٤%

معتز محمود



تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع انشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع والذي بلغت نسبة التنفيذ به ٩٤ %.

وأوضح عرفات أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 492 مليون جنيه ويتكون المشروع من طريق سطحي بطول 2.30 كم وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبرى التعمير بطول 730م ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التى تنفذها وزارة النقل.

وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى الطريق “الساحلى الدولى” دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسياب حركة المرور بالإسكندرية، وعدم تكامل الشاحنات فى منطقة الميناء

كما تابع فى جولته أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور باب 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 503 ملايين جنيه والذى يعتبر الشريان الذى يمتد ليربط بين باب 54 وميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلى ومحور التعمير.

حيث أكد الوزير سرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم، حيث سيسهم عقب الانتهاء من تنفيذه فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط بشارع المكس ويقضى على ظاهرة تكدس سيارات النقل الثقيل.